Çin'in döviz rezervleri eylülde geriledi
Çin'in döviz rezerv varlıklarının eylül sonunda geçen aya göre yaklaşık 45 milyar dolar azalarak 3 trilyon 115 milyar dolara düştüğü bildirildi.
Çin Devlet Döviz Takas İdaresinden yapılan açıklamada, ağustos sonunda 3 trilyon 160 milyar dolar olan döviz rezervlerinin eylülde 3 trilyon 115 milyar dolara gerilediği belirtildi.
Azalmanın, döviz takas işlemleri ve varlık fiyatlarındaki değişimin bileşik etkisinden kaynaklandığı tespitine yer verilen açıklamada, eylülde küresel makroekonomik göstergelerin ve büyük ekonomilerin maliye ve para politikası tercihlerinin etkisiyle ABD doları endeksinde artış, küresel mali varlıkların değerinde ise azalma görüldüğü kaydedildi.
Açıklamada, Çin ekonomisinin toparlanma ivmesinin sürdüğü, yüksek nitelikli kalkınmada sağlam ilerleme kaydedildiği vurgulanarak, döviz rezervlerinin genel istikrarını korumasının beklendiğinin altı çizildi.
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