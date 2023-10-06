Dolar ve Euro ne kadar oldu? 6 ekim 2023 döviz fiyatları

Yayınlanma: 06.10.2023 - 09:47

Güncelleme: 06.10.2023 - 09:59

İç veri gündeminde Eylül ayı Hazine nakit dengesi yer alırken geçen ay ABD'de, bu hafta Londra'da düzenlenen uluslararası yatırımcı toplantılarının zamanla yabancı girişlerine nasıl bir etki yaratacağı izleniyor.

Merkez Bankası (TCMB) dün reeskont kredilerinin maliyetini düşüren, firma başı limitleri ve yararlanabilecek ihracatçı firma sayısını artıran düzenlemeye gitti.

Bankacılar maliyetler dahil mevcut yüzde 43 yüzde 45 civarında kullandırılan ilgili kredilerin toplam maliyetinin yeni adım sonrası yüzde 30'a düşeceğini hesapladı.

Yeni adım ile, net ihracat kavramına yönelik hesaplamalarda, firmaların yatırım malı ithalatı dışarıda bırakılarak yararlanabilecek firma sayısı da belirgin artırıldı. TCMB daha önce de bu kredilerin günlük limitlerini 10 kat artırmış; yüzde 30 ek döviz satışı ve döviz satın almama tahahhütleri de kaldırmıştı.

Ekonomi yönetimi yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı artırıcı selektif kredi anlayışı yürütüyor. Bu kapsamda konut taşıt gibi bireysel kredilerde maliyet artırılıp erişilebilirlik azaltılıyor. İhracat ve istihdam odağı bulunan kredilerde ise genişlemeci adımlar atılıyor.

Dolar/TL'de günlük sınırlı değişimlerle kademeli yükseliş devam ediyor. Kur bu sabah güne 27.6105 seviyesinde başladı. Euro ise 29.10 bandında işlem görüyor.

Bu verilere göre TL, dolar karşısında yılbaşından beri yüzde 32.2 değer kaybetti. Kur üzerinde kontrolün gevşediği haziran ayından bu yana TL'nin değer kaybı yüzde 25 seviyesinde.

ULUSLARARASI GÖRÜŞMELER

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı Gaye Erkan ise önümüzdeki hafta Dünya Bankası-IMF yıllık toplantıları için Fas Marakeş'te olacaklar.

Erkan'ın Fas programında Blackrock JPMorgan, Deutsche Bank ve diğer merkez bankası başkanları ile görüşmeler yer alıyor. Şimşek 19 Ekim'de ise Paris'te yatırımcı toplantılarına katılacak. Ekonomi yönetimi ay sonunda Körfez ve yıl bitmeden Asya ziyaretlerini gerçekleştirmeyi de planlıyor.

Ekonomi yönetimi bu görüşmelerde ekonomi programlarını anlatarak yıllardır süren yabancı yatırım çıkışını tersine çevirmeyi hedeflerken yabancı yatırımcıların da son dönemde Türkiye piyasalarına ilgisi artıyor.

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalarda dolar kazanımlarını artırarak 12. haftalık yükselişe doğru ilerledi. Piyasalar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizlere dair sıkılaştırma yanlısı mesajlarının değişip değişmeyeceğini görmek için tarım dışı istihdam verilerini bekliyor.

ABD tarım dışı istihdam verilerinin beklentileri aşması halinde faizlerin uzun bir süre yüksek kalacağı varsayımıyla yapılan fiyatlamaların devam edeceği düşünülüyor.

Petrol fiyatlarındaki düşüş ise piyasaları rahatlatan bir unsur oldu. Brent ham petrolü vadeli kontratları varil başına 84.50 dolara geriledi. Bu seviye, geçen hafta kaydedilen 11 ayın zirvesinin yaklaşık yüzde 13 altında.