Çin'in kömür üretimi ilk çeyrekte yüzde 5.5 arttı

Yayınlanma: 18.04.2023 - 07:00

Güncelleme: 18.04.2023 - 13:48

Çin Ulusal İstatistik Bürosu ülkenin enerji üretim verilerini açıkladı.

İlk çeyrekte miktar bazında bakıldığında kömür üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,5 artışla 1,15 milyar ton, ham petrol üretimi yüzde 2 artışla 52 milyon 360 bin ton, doğal gaz üretimi ise yüzde 4,5 artışla 59,5 milyar metreküp olarak kayıtlara geçti.

Ayrıca martta, kömür üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,3 artışla 420 milyon ton, ham petrol üretimi yüzde 2,4 artarak yaklaşık 18,2 milyon ton, doğal gaz üretimi de yüzde 4 yükselerek 20,5 milyar metreküp oldu.

Çin Gümrükler Genel İdaresinin 13 Nisan'da yayımladığı enerji ithalat verilerine göre, ilk çeyrekte linyit ve kömür ithalatı yüzde 96,1 artışla 101,8 milyon ton, ham petrol ithalatı yüzde 6,7 artışla 136,3 milyon ton, doğal gaz ithalatı ise yüzde 3,6 azalarak 26,7 milyon tona gerilemişti.