Çin'in Rusya'dan kömür ithalatı son 5 yılın en yüksek seviyesinde

20 Ağustos 2022 Cumartesi, 16:09

Çin'in Rusya'dan kömür ithalatı, Çin'in indirimli kömür satın alması ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'yı işgali nedeniyle uyguladıkları ambargo ile temmuz ayında bir önceki yıla göre yüzde 14 artarak, beş yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Gümrük Genel İdaresi'nin cumartesi günü açıkladığı verilere göre, Çin geçen ay Rusya'dan 7.42 milyon ton kömür ithal etti. Bu rakam, Haziran ayında 6.12 milyon ton ve Temmuz 2021'de 6.49 milyon ton olarak gerçekleşmişti.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre; Avrupalı ülkelerin ambargosu, Rusya'yı Çin ve Hindistan gibi alıcıları hedef olmaya ve yüksek bir indirimle satış yapmaya zorladı.

Isıl değeri 5,500 kilokalori (kcal) olan Rus termal kömürü Temmuz ayı sonlarında maliyet ve navlun bazında tonu 150 dolar civarında işlem görürken, Avustralya'nın Newcastle limanında aynı kalitedeki kömürün ton başına 210 dolardan fazla olduğu bildirildi.