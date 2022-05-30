Çin'in yurt dışı portföy yatırımları açıklandı
Çin'in yurt dışı portföy yatırımlarının toplamı 2021 sonunda 979,7 milyar dolara çıktı.
Devlet Döviz Alım Satım İdaresinin verilerine göre, Çinli şirketlerin yurt dışı hisse yatırımları geçen yıl 648,4 milyar dolara, tahvil yatırımları ise 331,3 milyar dolara ulaştı.
Portföy yatırımları içinde banka olmayan mali kurumlar, 390,4 milyar dolar yatırımla yüzde 40, bankalar 238,1 milyar dolarla yüzde 24 ve finans dışı sektörlerdeki şirketler 351,2 milyar dolar yatırımla yüzde 36'a paya sahip oldu.
Yurt dışında en fazla portföy yatırımı, Hong Kong Özel İdari Bölgesi, ABD, Cayman Adaları, İngiliz Virgin Adaları ve İngiltere'ye yapıldı.
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