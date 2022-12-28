Çinli otomotiv üreticisi yeniden Türkiye'de

28 Aralık 2022 Çarşamba, 17:53

Çin hükümeti tarafından 1997 yılında kurulan ve 2001 yılında ihracat edilmeye başlayan Chery 2003 yılından bu yana Çin'in en büyük binek otomobil ihracatçısı oldu. 19 yıldır rekoru elinde bulunduran marka tekrar Türkiye'ye geliyor.

Türkiye pazarına daha önce 2008 yılında giren Chery 2017 yılında ise çekilmişti.

Ticari araçları ise Karry markası altında satan Chery Group, 2022 kasım ayında 100 bin adedin üzerinde satış yaptı.

Marka, böylece üst üste 6 ay boyunca 100.000 adedin üzerine çıkmayı başarmış oldu.

Markanın öne çıkan modellerini ise TIGGO 7 PRO, TIGGO 8 PRO markanın öne çıkan modelleri arasında gösteriliyor.