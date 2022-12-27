Mitsubishi Pajero Sport yenilendi

27 Aralık 2022 Salı, 16:31

Mitsubishi Pajero Sport serisi Avustralya'da 2023 model yılı için güncellendi ve bazı değişiklikleri beraberinde getirdi.

Yeni modelin üretimine şubat ayında başlanması ve bayilerin nisan ayından itibaren teslimatları alması bekleniyor.

Mitsubishi Pajero Sport 4x2 ve 4x4 olarak satışa sunulacak ve her iki seçenek de 180 hp, 430 Nm tork değerine sahip 2.4 litrelik dört silindirli dizel motor kullanacak.

GÜVENLİ SÜRÜŞ

Bu motorla birlikte sekiz kademeli otomatik şanzıman yer alıyor.

5 ve 7 koltuklu olarak tercih edilebilen Pajero Sport'un opsiyonel güvenlik özellikleri arasında otomatik algılamalı farlar, kör nokta uyarısı, yokuş iniş kontrolü, şerit değiştirme asistanı, arka çapraz trafik uyarısı ve ultrasonik yanlış hızlanma azaltma sistemi yer alıyor.

Yeni Mitsubishi Pajero Sport'un ülkemize gelip gelmeyeceği ise henüz bilinmiyor.