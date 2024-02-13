Citi’den sürpriz ‘faiz beklentisi’

Enflasyonda bu yıl daha iyimser bir tablo beklenmesine rağmen Citigroup stratejistlerine göre, kısa bir gevşeme döngüsünün ardından yeniden faiz artışı yapılması hesaplara dahil edilmeli.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.02.2024 - 09:32
Citi’den sürpriz ‘faiz beklentisi’
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İlk Fed faiz indirimini haziran ayında bekleyen Citigroup stratejistleri, önümüzdeki birkaç yılın 1990’lar sonuyla benzerlik taşıyabileceğini öne sürdü. 

Bloomberg'in haberine göre, 1998’de Rusya’nın tetiklediği kriz gölgesinde üç kez faiz indiren Fed ardından enflasyonist baskılarını kontrol altına almak için Haziran 1999’dan itibaren sıkılaştırma döngüsüne girmişti.

Citi Stratejisti Jason Williams “Piyasalar 1998’e bakıp gelecekte faiz artışı yapılabileceği ihtimalini fiyatlamalı. Mevcut döngü 1998 gevşeme döngüsüyle benzerlikler taşıyor.

Eğer enflasyon yüzde 2’ye kalıcı bir şekilde dönmezse geleceğe yönelik Fed faiz artışı fiyatlamaları görmemiz mümkün” dedi. 

Williams’a göre enflasyonun kalıcılaşması nötr Fed faizi tartışmalarını alevlendirecek ve bu da getiri eğrisinin dikleşmesine yol açacak.


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