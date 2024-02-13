IMF Başkanı'ndan faiz öngörüsü

IMF Başkanı Kristalina Georgieva küresel ekonominin yumuşak iniş yapacağını öngördüklerini açıkladı. Georgieva, "Küresel ekonominin bir süredir hayalini kurduğumuz yumuşak inişi gerçekleştirmek üzere olduğuna son derece son derece eminiz" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.02.2024 - 07:00
IMF Başkanı'ndan faiz öngörüsü
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Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, IMF'nin küresel ekonominin yumuşak iniş yapacağından "çok emin" olduğunu ve faizlerin yıl ortasında düşmeye başlayacağını tahmin ettiklerini söyledi.

Georgieva Dubai'de düzenlenen Dünya Hükümetleri Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, geçen yıl faizlerin onlarca yıldır görülmeyen hızda artırıldığına dikkat çekerek, "Küresel ekonominin bir süredir hayalini kurduğumuz yumuşak inişi gerçekleştirmek üzere olduğuna son derece son derece eminiz" dedi.

Georgieva, ABD gibi önde gelen ekonomilerde faizlerin düşürülmesi ihtimali konusunda, "En geç yıl ortasından itibaren faizlerin, enflasyonun geçen yıl izlediği yönde şekillenmesini bekliyorum" dedi.

Koronavirüs salgınının ardından umulmadık durumların yaşanması ihtimalini göz önünde bulundurulması gerektiği uyarısında bulunan Georgieva, İsrail ile Hamas arasındaki savaşın uzaması halinde bunun çok sayıda ülkenin ekonomisini etkileyeceğini söyledi.

Georgieva "Çatışmanın uzun sürmesinden korkuyorum çünkü (eğer) devam ederse yayılma riski de artar" dedi.


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