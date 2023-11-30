Citigroup'dan Çek korunasına karşı TL tavsiyesi

Yayınlanma: 30.11.2023 - 15:15

Güncelleme: 30.11.2023 - 15:15

Citigroup stratejistleri Louis Costa ve Bhumika Gupta tarafından TCMB için bir not hazırlandı.



Bloomberg HT'nin aktardığına göre, yayımlanan notta TCMB’nin artık sıkılaştırma döngüsünün sonuna yaklaşıldığını ve bundan sonra sıkılaşma hızının yavaşlayacağını belirten stratejistler, TCMB’nin fiyat istikrarının sağlanması için ihtiyaç duyulduğu sürece daha sıkı koşulların korunacağını vurguladığını kaydetti.

Analistler, Türkiye'de yeni ekonomi yönetimi altında ekonomiye güvenin arttığına, Çekya'nın ise yavaş büyümeyle mücadele ettiğine işaret ederek 3 aylık forwardlar üzerinden Çek korunasına karşı Türk Lirası'nda uzun pozisyon alınmasını tavsiye etti.

Hazırlanan notta, "Şu anda 3 ay vadeli olarak 0,765 spot refereans seviyesinde uzun TRYCZK pozisyonu tavsiye ediyoruz. Hedef 0,82, Zarar kes seviyesi 0,735" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, pozisyona yönelik riskler arasında gelecek yıl yapılacak yerel seçimler öncesinde popülist politikalara dönüşün yer aldığı belirtildi.

ÇEK KORUNASI NEDİR?



Çek korunası, Çek Cumhuriyeti tarafından kullanılan resmi para birimidir.

