Citroen logosunu değiştirdi

27 Eylül 2022 Salı, 14:27

Geçen aylarda Peugeot, yeni logosunu tanıtmış ve meşhur aslan logosunun değiştiği görülmüştü.

Citroen de benzer bir adım atarak tarihinin ilk logosuna oldukça benzer bir formatı hayata geçirdi.

Yeni logo ile birlikte 'Creative Technology' sloganı da değişiyor. Citroen artık 'Nothing Moves Us Like Citroen' sloganını kullanmaya karar verdi.