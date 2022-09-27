Citroen logosunu değiştirdi
Son yıllarda birçok teknoloji ve otomotiv şirketi logosunu değiştirme sürecine girdi. Son değişiklik yapan ise Citroen oldu.
Geçen aylarda Peugeot, yeni logosunu tanıtmış ve meşhur aslan logosunun değiştiği görülmüştü.
Citroen de benzer bir adım atarak tarihinin ilk logosuna oldukça benzer bir formatı hayata geçirdi.
Yeni logo ile birlikte 'Creative Technology' sloganı da değişiyor. Citroen artık 'Nothing Moves Us Like Citroen' sloganını kullanmaya karar verdi.
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