Citroen'den nisan ayı kampanyası

Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 06:59

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 06:59

Citroen, nisan ayında özel kredi fırsatlarıyla yeni araç almak isteyenlere fırsatlar sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Citroen, nisan ayında da sunulan kampanyalarla yeni bir otomobil ve hafif ticari araç almak isteyen kullanıcıları bekliyor.

CİTROEN C4 X

Kompakt sınıfta 4 kapılı otomobil ve SUV modellerine alternatif, yeni C4 X, 100 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faiz kredi veya 180 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faiz fırsatıyla nisan ayında yeni sahiplerini bekliyor.

Citroen C4 X'in yüzde 100 elektrikli versiyonu E-C4 X ise 989 bin TL'ye satın alınabiliyor.

CİTROEN C4

Citroen C4'e ise 100 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli kredi veya 180 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faiz kredi fırsatıyla sahip olunabiliyor.

Citroen C4'ün yüzde 100 elektrikli versiyonu E-C4 ise 959 bin TL'ye satın alınabiliyor.

CİTROEN C5 AIRCROSS

Citroen C5 Aircross SUV model ailesi 170 bin TL için 12 ay ve sıfır faizli kredi veya 250 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faiz kredi imkânlarıyla Citroen bayilerinde yeni sahiplerini bekliyor.

CITROEN C3 AIRCROSS

Citroen C3 Aircross SUV ise 100 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli kredi imkanı veya 180 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneği ile satın alınabiliyor.

TICARİDE SIFIR FAİZLİ KREDİ

Citroen Berlingo Kombi 130 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli kredi veya 220 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkânlarıyla Citroen bayilerinde yeni sahiplerini bekliyor.

Citroen Berlingo Van, 110 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli kredi seçeneği veya 180 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçenekleriyle satın alınabiliyor.

Jumpy Spacetourer 8+1'i, 110 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli kredi seçeneği veya 180 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçenekleriyle sunuluyor.

Jumper modeli ise 110 bin TL için 12 ay vadeli sıfır faizli kredi veya 180 bin TL'ye 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi fırsatıyla kullanıcılarla buluşuyor.