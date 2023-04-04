Elektrikli Renault 5'in çıkış tarihi belli oldu

Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 07:00

Güncelleme: 04 Nisan 2023 - 07:00

Renault, bir zamanların en çok satan 5 süpermini modelini yepyeni, düşük maliyetli bir elektrikli otomobil olarak yeniden piyasaya sürüyor. Yeni Renault 5, Fiat 500 ve MINI Electric gibi diğer kompakt EV'lerle rekabet edecek.

Yeni 5, Renault-Nissan ortaklığını daha küçük elektrikli araçlar için özel olarak tasarlanan CMF-B EV platformunu temel alan ilk araç olacak. Bu platform yeni Nissan Micra tarafından da kullanılacak.

MENZİL VE GÜÇ

Marka, 5'in daha büyük 52kWh batarya paketi için 400 kilometreye kadar menzil iddia ediyor ancak bunun muhtemelen daha yüksek bir başlangıç fiyatıyla geleceği tahminleri de yapılıyor.

Ayrıca giriş seviyesi modelin daha makul bir maksimum menzil sunacağı ancak daha uygun fiyatlı olacak 40kWh'lik bir batarya ile donatılacağı açıklandı.

Renault 5'in motoru, markanın ölçek ekonomilerini artırma, üretim maliyetlerini düşürme ve tasarrufları tüketicilere aktarma çabasının bir parçası olarak markanın yaklaşmakta olan tüm küçük elektrikli araçlarında yer alacak standartlaştırılmış 134 bg'lik bir ünite olacak.

RENAULT 5 FİYAT

Fiyatlandırma henüz onaylanmamış olsa da sektör kaynaklarının aldığı bilgiye göre Renault'nun yeni modeli Zoe'den yaklaşık yüzde 33 daha ucuza mal olacak. Modelin 20 bin ila 25 bin Euro arasında bir etiketle satışa sunulması planlanıyor.

Bu fiyatlandırma ile Renault 5 alınabilecek en ucuz yeni elektrikli araçlardan biri olacak. Bu sayede Renault 5, Volkswagen'in yakında çıkacak olan ID2.all ve mevcut MG4 ile doğrudan rekabete girecek.

RENAULT 5 ÇIKIŞ TARİHİ

Renault 5'in çıkış 2024 yılında satışa sunulacağı açıklandı.