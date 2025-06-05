Çocuklara bayram gelmiyor: ‘10 çocuktan 1’i giysi alamıyor’

CHP Gamze Akkuş İlgezdi, Kurban Bayramı öncesi Türkiye’nin dört bir yanında bayram coşkusu yaşayamayan çocuklar olduğuna dikkat çekti. “TÜİK’in 2024 yılı verilerine göre, 15 yaş altı her 10 çocuktan biri, maddi yetersizlik nedeniyle yeni bir giysi alamıyor” diyen İlgezdi “Bayramlık artık çocuklar için neşenin değil, eşitsizliğin sembolüne dönüşmüş durumda” ifadelerini kullandı.

‘EN DOĞAL SEVİNÇ BİLE LÜKS HALE GETİRİLDİ’

Asgari ücretin 22 bin lira olduğu bir ülkede iki çocuk için bayramlık alışverişinin 4 bin lirayı aştığını belirten İlgezdi “Bir anne-baba için çocuklarını bayramda giydirmek, yalnızca gelenek değil, bir insanlık duygusudur. Ama bugün bu en doğal sevinç bile lüks hale getirildi. Her bayram öncesi yardım kampanyaları konuşuluyorsa, orada sosyal adalet yok demektir. Biz bu tabloya alışmayacağız. Her çocuğun eşit, onurlu ve mutlu bir yaşam hakkı vardır” dedi.