Çocuklara yönelik eko-kaygı konulu atölye

15 Haziran 2022 Çarşamba, 00:00

Alarko Carrier, küresel iklim krizinin olumsuz etkileri ile mücadele etmek ve en çok çocukların yaşadığı eko-kaygının azaltılmasına destek olmak amacıyla bir sosyal sorumluluk projesi başlattı.

Oyuncu Ceyda Düvenci öncülüğünde kurulan Taş Kağıt Makas Atölyesi işbirliği ile gerçekleştirilecek proje kapsamında; doğa ile sağlıklı ilişki kurmak ve iklim krizinin yarattığı kaygıları yönetebilmek üzerine çocuklara yönelik atölyeler ve ebeveynleri için uzman buluşmaları düzenlenecek. “Doğaya iyi bak, geleceğe gülümse!” sloganıyla yapılacak atölye çalışmalarıyla ilk yıl binlere çocuğa ve ebeveyne doğrudan ulaşılması hedefleniyor. Katılmak isteyenler için detaylı program Alarko Carrier ve Taş Kağıt Makas Atölyesi’nin sosyal medya hesaplarından duyurulacak.

Geçen yıl İklim Bizim İşimiz sloganıyla Türkiye’de İklim Okuryazarlığı düzeyini araştıran Alarko Carrier, araştırma sonuçlarından elde edilen veriler doğrultusunda bir sosyal sorumluluk projesi hayata geçiriyor. Küresel iklim krizinin pek çok olumsuz etkisinin yanı sıra özellikle çocuklarda ciddi bir eko-kaygı yarattığının görüldüğü araştırma sonuçlarından yola çıkan Alarko Carrier, çocuklara yönelik atölyeler ve ebeveynler için uzman buluşmaları düzenleme kararı aldı. Ceyda Düvenci’nin kurucularından olduğu Taş Kağıt Makas Atölyesi işbirliğinde gerçekleştirilecek uzman ebeveyn buluşmaları, her seferinde farklı bir alandan uzman isimler tarafından düzenlenecek. Ana başlıkları sürdürülebilirlik, doğayı daha iyi anlamak, iyi ve sağlıklı yaşam önerileri, atık malzemelerden geri dönüşüm, kaygıyla başa çıkmak olan atölyeler, çevrimiçi ve fiziksel olarak düzenlenecek ve isteyen herkesin ücretsiz katılımına açık olacak.

“ÇOCUKLARIN DUYDUĞU ENDİŞEYİ, OLUMLU BİR ENERJİYE DÖNÜŞTÜRMELERİNİ HEDEFLİYORUZ”

Alarko Carrier Genel Müdürü Cem Akan, “Araştırmamıza katılanların yüzde 85’inden fazlası iklimsel değişimlerin gelecek nesillere etkisi, kuraklık, salgın hastalıkların artması, tarım alanlarının yok olması gibi pek çok endişeyi ifade etti. Üstelik katılımcıların yüzde 70’inden fazlası da iklim sorunlarına karşı gerekli önlemlerin alınmadığı yönünde görüş bildirdi. Biz de bu kadar yüksek endişenin doğru yönetilmesi ve iklim krizinin önlenmesi noktasında olumlu bir enerjiye dönüştürülmesi gerektiğini düşünerek yetkin uzmanlarla iş birliği yapmak istedik. Taş Kağıt Makas Atölyesi’nin duyguları tanımak üzerine geliştirdiği uzmanlığını ortaya koyarak, çocuklar ve ebeveynlerinin doğa ile ilişkisine destek olacak, endişelerini harekete geçmeyi sağlayacak bir motivasyona dönüştürecek kapsamlı bir projeye başlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

EKO-ANKSİYETEYE NEDİR?



Eko anksiyete veya eko kaygı ise dünyanın ve içinde yaşayan tüm canlıların geleceğinden emin olamama ve yaşanabilecek ekolojik felaketlerden endişe duyma durumudur.