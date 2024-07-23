‘Coğrafyamızın önemli oyuncularından biriyiz’
Türkiye’de sigortacılık sektörünün gelişmesine öncülük ettiklerini belirten Milli Reasürans Genel Müdürü Fikret Utku Özdemir, bu yıl kuruluşlarının 95. yılını kutladıklarını söyledi.
Uzun vadeli ve sağlam temellere dayalı iş ilişkilerini sürdürmedeki başarısı ve değişen koşullarına hızla uyum sağlama becerisiyle, şirketinin bulunduğu coğrafyanın önemli oyuncularından biri haline geldiğini ifade eden Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Şirketimiz, güçlü sermayesi, teknik birikimi, tecrübeli kadrosu ve kâr odaklı risk yönetimi ile sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda yerel piyasadaki liderlik konumunu sürdürürken uluslararası piyasalardaki faaliyetlerine de başarıyla devam ediyor. Küresel markamızı yarınlara taşıyacağız.”
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