Galatasaray HDI Sigorta, Caner Ergül'ü transfer etti!

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, 29 yaşındaki libero Caner Ergül'ü kadrosuna kattığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.07.2024 - 17:16
Galatasaray HDI Sigorta, Caner Ergül'ü transfer etti!
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Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, 29 yaşındaki libero Caner Ergül ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, geçtiğimiz 2 sezon Bursa Büyükşehir Belediyespor forması giyen Caner Ergül ile kadrosunu güçlendirdi." denildi.

Açıklamada, "Caner Ergül'e Galatasaray HDI Sigorta'ya 'hoş geldin' der, sarı kırmızılı forma altında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.


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