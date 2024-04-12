Çölyaklı açlığa mahkûm: Devletin verdiği aylık 360 TL destekle bir kilo makarna alınabiliyor
Çölyak hastalarının gıda maliyetleri açlığa mahkum ediyor. 360 TL'lik devlet desteği ile ancak bir kilo makarna alınabiliyor. Çölyakla Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serap Ardıç Aymelek, Cumhuriyet'e konuştu.
Gıda ürünlerindeki fahiş fiyat artışları nedeniyle Türkiye’deki binlerce çölyak hastası ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma geldi. Ömür boyu buğday, arpa, çavdar, yulaf ve bunlardan üretilen besinlerde bulunan glutenden uzak durması gereken yaklaşık 750 bin çölyak hastası 400 gramlık bir poşet makarnaya 172 lira, bir çubuk krakere 67.50 lira ödemek zorunda.
Normalde
bir poşet makarna 18.50 TL,
bir paket çubuk kraker 7 liraya
satılıyor. Normal ürünlere göre bazı
glutensiz ürünlerin fiyatı 10 kat
daha pahalı. Devlet tanı koyulan
çölyak hastalarına ayda 360 lira
destek veriyor ama bu destek bir
kişinin yeme ihtiyacını bir hafta bile
karşılamıyor.
"MARKET MARKET GEZİYORUZ"
Çölyakla Yaşam Derneği Yönetim
Kurulu Başkanı Serap Ardıç
Aymelek, bir çölyak hastasının
aylık gıda giderinin en az 2 bin 500
TL olduğunu vurgulayarak devlet
desteğinin en az 1500 lira olması
gerektiğini söyledi. Çölyaklılara
dönük gıda ürünlerinin çok pahalı
olduğu için özellikle kırsal bölgelerde
mısır unu dışında çocuklara bir
şey yedirilemediğine dikkat çeken
Aymelek, “Yetersiz beslenme başka
hastalıklara da davetiye çıkarıyor.
Alım gücü çok düştü. Normal
makarnaya yüzde 40 zam geliyorsa
çölyaklıların makarnası yüzde
100 zamlanıyor. Mesela çölyaklı
çocuğu olan anne babalar çocuğuna
çikolata tatlı alamaz duruma geldi.
Bu ihtiyacı karşılamak için ekmeği
şekerli suya yatırıp tatlı niyetine
yediriyorlar” dedi. Glutensiz
ürünlerde KDV’nin kaldırılması
gerektiğini dile getiren Aymelek,
“Her yerde ürün yok. Market market
geziyoruz. Ancak e-ticaret sitelerinde
ürün bulunabiliyor, onlara da ayrıca
kargo bedeli ödemek lazım. Kırsal
kesimde yaşayan çölyaklılar daha zor
durumda” diye konuştu.
54 BİN TANI VAR
Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi
Sistemlerinden elde edilen
verilere göre Türkiye’de tanı
konan çölyak hastası sayısı
2022 yılı sonu itibarıyla 54 bin
27. Türkiye’de çölyak hastalığı
görülme sıklığı yüzde 1 ile binde
3 arasında değişiyor ve 250
bin ile 750 bin arasında çölyak
hastası olduğu tahmin ediliyor.
Asgari ücretle çalışan
insanların bu hastalıkla
mücadele etmesi çok zordu, son
zamlarda neredeyse imkânsız
hale geldi. Market raflarından
edindiğimiz bilgilere göre,
glutensiz dilimli 250 gram
ekmeğin fiyatı 95.50 TL iken,
500 gram normal ekmeğin fiyatı
22.50 TL. Glutensiz çikolatalı
gofret 85.50 TL iken normal
çikolatalı gofret 6 TL’ye satılıyor.
Markaya göre değişmekle
birlikte çölyaklı hastalara
dönük, çikolatalı bisküvi 130
gram 125 lira, cips 475 gram 177
TL, pötibör 150 gram 179 lira,
tel şehriye 250 gram 106 TL’ye
satılıyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- 38 ölü, 5026 yaralı
- İtirazı kabul edilen partileri açıkladı
- MHP'li Yıldız'dan Özel'e 'ölüm'lü mesaj
- O komiserle ilgili karar verildi
- 'İçeriye siyaset sokmayacağım'
- Özgür Çelik, İBB ve ilçelerde son durumu açıkladı
- Kredi anlaşması 'müjde' diye sunuldu!
- 'Kurultayı iptal ettirmeye çalışıyorlar'
- Carlo Ancelotti'den Arda Güler kararı!
- Fenerbahçe'nin Süper Kupa cezası belli oldu!