Uzmanı çölyak hastaları için güvenli besinleri sıraladı

Yayınlanma: 18.06.2023 - 07:00

Güncelleme: 18.06.2023 - 07:00

Pediatri Diyetisyeni Yrd. Doç. Dr. Sabiha Gökçen Zeybek, toplumda yaklaşık her 100 kişinin birinde görülen ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyen çölyak hastalığıyla mücadele için ömür boyu glütenden uzak kalınması ve sıkı diyet yapılması gerektiğini belirtti.

Zeybek, hastalığın tamamen tedavi edilmesi için herhangi bir ilaç tedavisi bulunmadığını ver sadece glütenden uzak beslenme yöntemiyle hastalığın kontrol altında tutulabildiğini ifade etti.

"SOSLU KURU YEMİŞLERDEN UZAK DURMALI"

Zeybek, “Çölyak hastaları arpa, buğday, çavdar ve yulaf katkılı ürünler, galeta ununa ve una batırılarak hazırlanan tavuk, balık gibi et ürünleri, glüten içeren hazır çorba, köfte, çikolata, puding, sakız, ketçap, mayonez, dondurma, tuzlu, soslu kuru yemişlerden uzak durmalıdır” dedi.

"GEREKLİ ÖNLEMLER ALINMALIDIR"

Kısa veya uzun dönemli enerji ve besin öğesi eksikliklerinin önlenmesinde, bireye özgü yeterli ve dengeli, doğru planlanmış glütensiz beslenme modeli oluşturmanın önemine değinen Zeybek, şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklarda çölyak için erken tanı, büyüme ve gelişmenin yakalanmasında, uzun dönem komplikasyonların önlenmesinde önemlidir. Besinlerin etiket bilgilerinde glüten içeriği mutlaka sorgulanmalı, pişirme ve hazırlık aşamasında güvenli gıdaların glütenli gıdalarla bulaş olmamasına dikkat edilmelidir. Ek olarak ilaç, şampuan, krem ve kozmetik ürünler dikkatli kullanılmalıdır. Bazı kişilerde çok düşük miktardaki glüten bile klinik belirtilere neden olacağından, çapraz kontaminasyon riskinin en aza indirilmesi için gerekli önlemler alınmalıdır."