Commerzbank'tan yeni yıl sonu altın ve gümüş tahmini: Beklentiler aşağı çekildi

Commerzbank, 2026 yıl sonuna ilişkin altın fiyatı tahminini aşağı yönlü revize etti. Banka, ons altın için daha önce açıkladığı 5.000 dolarlık beklentisini 4.800 dolara düşürdü.

Banka, buna rağmen ABD Merkez Bankası’ndan (Fed) beklenen faiz indirimlerinin etkisiyle altın fiyatlarında yükseliş eğiliminin 2027 yılında da devam edeceğini öngördü.

2027 TAHMİNİ KORUNDU

Commerzbank, 2027 yıl sonu altın fiyatı tahmininde ise değişikliğe gitmedi. Banka, ons altının 2027 sonunda 5.200 dolar seviyesinde olacağını tahmin etmeyi sürdürdü.

GÜMÜŞ TAHMİNİ GERİ ÇEKİLDİ

Banka, gümüş fiyatlarına ilişkin beklentilerini de aşağı yönlü güncelledi. Commerzbank, 2026 yıl sonu gümüş tahminini ons başına 90 dolardan 80 dolara düşürdü.

Revizyonda, sanayi talebindeki zayıflamanın gümüş fiyatları üzerinde baskı oluşturacağı beklentisinin etkili olduğu ifade edildi.

PLATİN VE PALADYUM TAHMİNLERİ DÜŞTÜ

Commerzbank, platin için 2026 yıl sonu tahminini ons başına 2.300 dolardan 2.100 dolara, paladyum tahminini ise 1.800 dolardan 1.600 dolara çekti.