Credit Suisse hisselerinde baş döndüren hareketlilik

Credit Suisse cephesinde çıkan krize karşı atılan adımlar piyasada olumlu algılandı. Bankanın hisseleri yüzde 40 ile rekor yükseliş kaydetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 11:47
Credit Suisse hisselerinde baş döndüren hareketlilik
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Credit Suisse hisselerinde baş döndüren hareketler yaşanıyor.

Çarşamba günü rekor düşüş kaydeden bankanın hisseleri İsviçre Merkez Bankası'nın likidite desteğinin etkisiyle yeni işlem gününde yüzde 40 ile rekor yükseliş kaydetti.

Geçen yılın sonlarında Credit Suisse’in en büyük hissedarı haline gelen Saudi National Bank’in Yönetim Kurulu Başkanı Ammar Al Hudari, çarşamba günü Bloomberg TV’ye verdiği röportajda, Credit Suisse’deki paylarını yüzde 10’un hemen altında bulunan mevcut seviyesinden yükseltmeyeceklerini söylemişti.

"KESİNLİKLE HAYIR”

Al Hudari, Credit Suisse’in likidite ihtiyacı duyması halinde bankasının ilave enjeksiyonlara sıcak bakıp bakmadığının sorulması üzerine, “Regülasyonlar ve yasal nedenler ve bunların dışındaki birçok sebepten dolayı, kesinlikle hayır” yanıtını verdi.

Bu açıklamalar sonrası Credit Suisse’in kredi marjları yükseldi, tahvilleri değer kaybetti, borçlanma maliyetleri tırmanmıştı.

Bu hareketin ardından İsviçre Merkez Bankası (SNB) ihtiyaç duyması halinde bankaya likidite sağlayacağını duyurmuştu.

Sabaha karşı bankadan yapılan açıklamada Credit Suisse’in SNB’den “likiditesini güçlendirmek için” 54 milyar dolar borçlanacağı, yaklaşık 3 milyar franka kadar nakit karşılığında bazı tahvillerini geri alacağı belirtilmişti.



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