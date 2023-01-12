Credit Suisse, bonus ödemelerini düşürmeye hazırlanıyor

Yayınlanma: 12 Ocak 2023 - 07:00

Güncelleme: 12 Ocak 2023 - 07:00

Credit Suisse Group, üst üste zarar açıklamasının ardından çetin bir yılı kapatıyor.

Yıllardır çeşitli skandallarla boğuşan Credit Suisse ekim ayında yeniden yapılanma kapsamında 4 milyar İsviçre frangı (4 milyar dolar) değerinde hisse satacağını, binlerce kişiyi işten çıkaracağını ve odağını yatırım bankacılığından daha istikrarlı varlık yönetimi alanına çevireceğini açıklamıştı.

Bloomberg’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, zor günler geçiren İsviçreli bankacılık devi, 2022 için bonus ödemelerini yaklaşık olarak yarı yarıya azaltmayı değerlendiriyor.

Kaynaklar, şirketin 2021 için yüzde 32'lik düşüşün ardından değişken bonus ödemelerinde daha da sert kesintiler yapmaya hazırlandığını belirtti.

Söz konusu kaynaklar bazı çalışanların geçen yıl için hiç ikramiye almama ihtimalinin yüksek olduğunu da söyledi. Credit Suisse ise bonus ödemeleri hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

Maliyetlerini 2025’e kadar 2,5 milyar İsviçre frangı azaltmayı hedefleyen banka, 2025'in sonuna kadar işgücünü yaklaşık 9 bin azaltarak 43 binlere düşürmeyi planlıyor. Şirket, yeniden yapılanmanın ise 2024 sonuna kadar 2,9 milyar İsviçre frangına mal olmasını hesaplıyor.