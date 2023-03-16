İsviçre Merkez Bankası’ndan Credit Suisse'e likidite adımı

Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 09:08

Güncelleme: 16 Mart 2023 - 09:08

İsviçre Finansal Piyasalar Düzenleme Kurulu (FINMA) ve İsviçre Merkez Bankası (SNB) tarafından yapılan ortak açıklamada, ABD bankacılık sektöründeki son gelişmelerin, İsviçre kurumlarına doğrudan yayılma riskine dair göstergelerin olmadığına işaret edildi.

Credit Suisse'in Borsa değeri ve borçlanma senetlerinin değerinin son günlerde piyasa tepkilerinden etkilendiği ifade edilen açıklamada, FINMA'nın banka ile yakın temas halinde olduğu vurgulandı.

Açıklamada, FINMA'nın Credit Suisse'in sistemik olarak önemli bankalar için geçerli olan daha yüksek sermaye ve likidite gerekliliklerini karşıladığını onayladığı, gerekirse SNB'nin bankaya likidite sağlayacağı bildirildi.

FINMA ve SNB'nin, gelişmeleri çok yakından takip ettiğinin altı çizilen açıklamada, finansal istikrarı sağlamak için Maliye Bakanlığı ile yakın temas halinde olunduğu kaydedildi.

AVRUPA'DA CREDİT SUİSSE PANİĞİ

ABD'de başlayan bankacılık krizinin ardından Avrupa'da da Credit Suisse paniği yaşanmıştı.

İsviçre merkezli Credit Suisse bankasının en büyük ortağı Suudi Ulusal Bankasının sermaye artırımı yapmayacaklarını duyurmasıyla bankanın hisse senedi fiyatındaki düşüş yüzde 20'yi aşmış ve satış baskısı piyasa geneline yayılmıştı.

Suudi Ulusal Bankası Başkanı Ammar Al Khudairy'nin verdiği bir demeçte Credit Suisse'e daha fazla destek vermeyeceklerini duyurmasıyla başlayan panik satışlar Avrupa'da risk algısının had safhaya çıkmasına sebep olmuştu.