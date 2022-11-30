Croatia Airlines 6 adet A220 siparişi verdi
Hırvatistan’ın Zagreb merkezli bayrak taşıyıcısı Croatia Airlines, altı adet A220-300 uçağı için kesin bir sipariş imzaladı. Dokuz adet A220 daha kiralamayı planlayan şirket, bu tip için toplam taahhüdünü 15’e çıkarıyor.
Salgın sonrası dar gövde uçaklara olan talep artıyor.
Bu kapsamda Croatia Airlines Airbus’la altı adet A220-300 model uçak alımı için el sıkıştı. Airbus’la yeni sipariş anlaşması yapan Croatia Airlines, filosundaki yaşlanan uçakların yerine A220 model uçakları kullanacak.
Anlaşmayla ilgili Airbus’ın Ticari Direktörü Christian Scherer, “Croatia Airlines’ı A220 kullanıcısı olarak görmekten mutluyuz. Uçağımız Hırvatistan’ın havacılık ihtiyaçları için çok uygun. A220 model uçağımız sayesinde havayolu operasyonlarında verimlilik kazanacak. Şirket bu sayede daha esnek bir operasyon icra edecek” dedi.
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