Protestocular kendilerini uçak pistine yapıştırdılar, havalimanı kapandı

29 Kasım 2022 Salı, 15:49

Lezte Generation (Son Nesil) organizasyonundan bir kaç protestocu, küresel ısınma adına protesto düzenlemek için Almanya Berlin Brandenburg Havalimanı'nına yasadışı şekilde girdi ve kendilerini uçak pistine japon yapıştırıcısı ile yapıştırdı.

Protestocular, Havalimanının kapatılmasına, 13 uçuşun Leipzig, Hanover ve Dresden şehirlerinde alternatif havaalanlarına yönlendilimesine ve beş uçuşun iptal edilmesine neden olarak 750 yolcunun yerde kalmasına neden oldu.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ

LADBible'ın haberine göre organizasyon, "Uçaklar sıradan insanlar için bir ulaşım aracı değildir. İnsanların yüzde 80'i hayatlarında hiç uçağa binmemiştir. Hava trafiğinin sebep olduğu kirlilik, ufak bir zengin yüzdeliğin sorumluluğudur" başlığıyla, protestolarının görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

Protestocuların havalımanının tellerini keserek içeriye yasadışı bir şekilde girdiği, uçak pistine bisiklet yardımıyla gittikleri ve kendilerini yere yapıştırdıkları görüntüler, yolcular ve sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkilerle karşılandı.

Havalimanı sözcüsü Reuters'a yaptığı açıklamada, eylemcilerin havalimanına hem kuzey hem de güneyden girdiğini ve polis tarafından gözaltına alındıklarını söyledi.

Berlin polisi, Twitter uzerinden paylaştığı açıklamada "Olay yerine vardığımızda, halka açık olmayan bir bölgeden izinsiz giriş yapan ve kendilerini yere yapıştırmış bir kaç kişiyle karşılaştık" dedi.

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA

Lezte Generation, havalimanının kapanmasına sebep olan protestolarının ardından "Bu sadece bir başlangıç" sözünü verdi.

Almanya Ulaştırma Bakanı Volker Wissing, son haftalarda Berlin'de kamuya açık yollarda, kavşaklarda ve hükümet bakanlıklarının önünde tahribata yol açan bir dizi protestonun ardından eylemcileri eleştirdi.



Wissing, protestoların "giderek daha vicdansız" hale geldiğini ve "toplumun bu tür davranışları kabul edemeyeceğini" söyledi.



Wissing ayrıca adalet sistemini, protestoculara karşı "kararlı adımlar atmaya" çağırdı.

Brandenburg İçişleri Bakanı Michael Stübgen, Perşembe günkü eyleminin gerekçesiz olduğunu söyledi.

Süddeutsche Zeitung'un haberine göre Stübgen, "Sözümün ardındayım, kendi dünya görüşü için başkalarını kasıtlı olarak riske atan insanlar aktivist değil, suçludur" dedi.

Havalimanı o protestonun ardından yeniden açıldı.