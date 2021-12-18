Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP’ye ‘kur’ tepkisi

18 Aralık 2021 Cumartesi, 02:00

TBMM’deki 2022 yılı bütçe maratonunun son gününde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de hazır bulundu. CHP grubu adına konuşan İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, TBMM’de görüşülen 2022 yılı bütçesinin 2022 yılı gelmeden hedefin, çöktüğünü vurguladı. Bütçede kur varsayımının 9.27 TL olduğunu ancak “kendisi kürsüye gelirken dahi kurun 17 TL’ye yükseldiğini” kaydeden Hamzaçebi, bu bütçeye daha sonra ek bir teklifin getirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

1 Mart 2003’teki Irak tezkeresi günlerini işaret eden Hamzaçebi, o yıllarda ABD askerlerinin Irak’a giderek, Saddam’ı devireceğini, bunun için de TBMM’nin “izin vermesi gerektiğini” söyledi. AKP’nin o dönem ileri gelenlerinin dönemin ABD Başkanı Bush ile “pazarlık yaptığını” dile getiren Hamzaçebi, şunları kaydetti:

“Tezkere TBMM’de kabul edilmedi. AKP’nin ‘Gömlek değiştirdiği’ yıllardı. Eskiden olsaydı belki ‘Biz önemli değiliz, biz Allah’ın ipine sarılarak buradan çıkarız.’ IMF’nin ipine sarıldınız. IMF ile ilişkiler burada da kalmadı. Önceki hükümetin kalan kredileri kullanıldı. Mayıs 2015’te ABD ile IMF ile Stand-By anlaşması imzalandı. 10 milyar dolar kredi alındı. ‘Biz göreve geldiğimizde 23 milyar dolar borç vardı, son kuruşuna kadar ödedik’ diyor. 10 milyar dolarını siz anlaşma yaparak kendiniz aldınız. Şimdi ‘Ülkemizi 74 yıllık IMF reçetelerine teslim etmeyeceğiz’ diyor. ‘IMF bizi kandırdı’ diyor. Bir kere de kandırılmamış ol.”

CHP’li İlhan Kesici ise 1 trilyondan fazla dış ticaret açığı olduğunu belirterek “İnanıyorum ki bu bütçe müzakereleri bu dönemin son bütçe müzakereleri olacaktır, yani bir erken seçim olacaktır” dedi. İYİ Partili Erhan Usta da “AKP’nin Türkiye ekonomisinin işgaline sebep olduğunu” kaydetti. Usta, “Beştepe’nin kuşatıldığını, bu kuşatmayla erken seçimin olacağını” ifade etti. AKP’li Numan Kurtulmuş ise “Ekonomik OHAL gibi bir laf haddi aşan bir sözdür, kimsenin aklından geçmesin” dedi.



Bu arada Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın konuşması sırasında Yeliz’in “Yalan, Yalan” şarkısını açarak protesto eden TİP’li Saliha Sera Kadıgil’e kınama cezası verildi. Bakanlıkların 2022 bütçeleri, Genel Kurul’da oylanarak kabul edildi.

