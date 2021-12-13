Ünlü isimlerden 'döviz kuru' tepkileri: 'Bilerek yapılıyor'
Türk Lirası, döviz kuru karşısında günden güne değer kaybetmeye devam ediyor. Son olarak, euro ve dolarda tarihi bir zirve yaşandı.
Yeni haftaya 13.85 liradan başlayan Dolar/TL sabah saatlerinde 14.75'i aşarak rekor kırdı. Euro da 16.65 liranın üzerini gördü.
Yükselişte Fed'in faiz artırımına gitme ihtimali de etkili oldu.
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