Ünlü isimlerden 'döviz kuru' tepkileri: 'Bilerek yapılıyor'

Türk Lirası, döviz kuru karşısında günden güne değer kaybetmeye devam ediyor. Son olarak, euro ve dolarda tarihi bir zirve yaşandı.

Yeni haftaya 13.85 liradan başlayan Dolar/TL sabah saatlerinde 14.75'i aşarak rekor kırdı. Euro da 16.65 liranın üzerini gördü.

Yükselişte Fed'in faiz artırımına gitme ihtimali de etkili oldu.