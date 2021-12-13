Ünlü isimlerden 'döviz kuru' tepkileri: 'Bilerek yapılıyor'

cumhuriyet.com.tr
13 Aralık 2021 Pazartesi, 15:17
<p>Türk Lirası, döviz kuru karşısında günden güne değer kaybetmeye devam ediyor. Son olarak, euro ve dolarda tarihi bir zirve yaşandı.&nbsp;</p><p>Yeni haftaya 13.85 liradan başlayan Dolar/TL sabah saatlerinde 14.75'i aşarak rekor kırdı. Euro da 16.65 liranın üzerini gördü.</p><p>Yükselişte Fed'in faiz artırımına gitme ihtimali de etkili oldu.</p>

Türk Lirası, döviz kuru karşısında günden güne değer kaybetmeye devam ediyor. Son olarak, euro ve dolarda tarihi bir zirve yaşandı. 

Yeni haftaya 13.85 liradan başlayan Dolar/TL sabah saatlerinde 14.75'i aşarak rekor kırdı. Euro da 16.65 liranın üzerini gördü.

Yükselişte Fed'in faiz artırımına gitme ihtimali de etkili oldu.

<p>TL'de art arda gelen sert değer kayıplarının ardından pek çok ünlü isim, sosyal medya hesaplarından duruma tepki gösterdi.&nbsp;</p><p><strong>İşte ünlülerin döviz kuruna yönelik paylaşımlarından bazıları...</strong></p>

TL'de art arda gelen sert değer kayıplarının ardından pek çok ünlü isim, sosyal medya hesaplarından duruma tepki gösterdi. 

İşte ünlülerin döviz kuruna yönelik paylaşımlarından bazıları...

<p>Şahan Gökbakar'ın paylaşımı.</p>

Şahan Gökbakar'ın paylaşımı.

<p>Zülfü Livaneli'nin paylaşımı.</p>

Zülfü Livaneli'nin paylaşımı.

<p>Nurgül Yeşilçay'ın paylaşımı.</p>

Nurgül Yeşilçay'ın paylaşımı.


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