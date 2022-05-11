Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üç ayaklı konut paketi parası olana yarayacak

11 Mayıs 2022 Çarşamba, 02:00

Yoksulluk sınırının altında geliri olan yurttaş enflasyonun düşürülmesini, maaş ve ücretlerin artırılmasını beklerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, müjde diye yine inşaat sektörünü canlandırmak için “konut finansmanı projesi” açıkladı. Zaten yüksek olan ev fiyatları bir gecede yüzde 30’a yakın artarken ekonomistler enflasyonla mücadele programı yerine negatif faizli kredi dağıtımına sert tepki gösterdi. Yoksulluk sınırında yaşayan memur ve işçinin ise en az 14 bin liradan başlayan taksitlerle, ev alması imkânsız.

Hazine ve Maliye Bakanlığı “konut finansmanı projesinde” temel amacın “ilk konutunu alacak vatandaşların çok uygun maliyetli kredi imkânıyla konuta erişimlerini artırmak, liralaşma stratejisini desteklemek, inşaat halindeki projelerin hızla tamamlanarak konut arzının artmasını sağlamak” olduğunu belirtti.

MİLYONERE YARAYACAK

Projeyle yine ucuz krediyle parası olanlara kaynak transferi yapılacağı belirtiliyor. Asgari ücretin 4 bin 253 TL, ortalama memur maaşının 6 bin 285 TL emeklinin ise 2 bin 500 TL aldığı Türkiye’de, aylık en az 14 bin 277 TL ev taksiti ödenebilmesinin olanaksız olduğu vurgulanıyor. Üç paketin ayrıntıları ise şöyle: