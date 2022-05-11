Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üç ayaklı konut paketi parası olana yarayacak
Hükümetin ev fiyatlarını düşürmek iddiasıyla açıkladığı konut finansman projesi, ekonomistlerden sert eleştiri aldı. Yoksulluk sınırında yaşayan memur ve işçinin yüksek taksitlerle ev alması mümkün değil.
Yoksulluk sınırının altında geliri olan yurttaş enflasyonun düşürülmesini, maaş ve ücretlerin artırılmasını beklerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, müjde diye yine inşaat sektörünü canlandırmak için “konut finansmanı projesi” açıkladı. Zaten yüksek olan ev fiyatları bir gecede yüzde 30’a yakın artarken ekonomistler enflasyonla mücadele programı yerine negatif faizli kredi dağıtımına sert tepki gösterdi. Yoksulluk sınırında yaşayan memur ve işçinin ise en az 14 bin liradan başlayan taksitlerle, ev alması imkânsız.
Hazine ve Maliye Bakanlığı “konut finansmanı projesinde” temel amacın “ilk konutunu alacak vatandaşların çok uygun maliyetli kredi imkânıyla konuta erişimlerini artırmak, liralaşma stratejisini desteklemek, inşaat halindeki projelerin hızla tamamlanarak konut arzının artmasını sağlamak” olduğunu belirtti.
MİLYONERE YARAYACAK
Projeyle yine ucuz krediyle parası olanlara kaynak transferi yapılacağı belirtiliyor. Asgari ücretin 4 bin 253 TL, ortalama memur maaşının 6 bin 285 TL emeklinin ise 2 bin 500 TL aldığı Türkiye’de, aylık en az 14 bin 277 TL ev taksiti ödenebilmesinin olanaksız olduğu vurgulanıyor. Üç paketin ayrıntıları ise şöyle:
- İlk Evim Paketi: Kamu bankalarınca birinci el konutlarda uygulanmak üzere, 2 milyon TL değerine kadar konutlar için 10 yıla kadar vadeli aylık yüzde 0.99 faizli konut kredisi sağlanacak.
- Genişletilmiş Paket: Kamu bankalarınca birinci el ve ikinci el konutları da kapsayacak biçimde konut değerinin en az yüzde 50’si, 1 Nisan tarihinden önce açılmış döviz hesabının yahut hurda altının Merkez Bankası’na satımı ile karşılanması şartıyla, 2 milyon TL değerine kadar konutlar için 10 yıla kadar vadeli aylık yüzde 0.89 faizli konut kredisi sağlanacak.
- Sektör Kredi Paketi: 1 Mayıs itibarıyla asgari yüzde 40’ı tamamlanmış ve yüzde 50’si satılmamış inşaat projelerinin tamamlanmasını desteklemek üzere, bir yıl boyunca konut satış fiyatlarını sabit tutmayı taahhüt ederek kredi veren kuruluşa da bildiren inşaat firmalarına yararlandırmak üzere, 36 ay vadeyle toplam 20 milyar TL finansman sunulacak.
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