Cumhurbaşkanı maaşı zamlandı: Emekliye 2 kuruş, Erdoğan’a 34 bin TL!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından memur ve emeklilerin zam oranları netleşti. Temmuz itibarıyla milyonlarca yurttaş maaş artışı beklerken, belirlenen oranlar beklentilerin gerisinde kaldı. Zamlarla birlikte milletvekilleri ve emekli vekillerin alacağı yeni maaşlar da belli oldu.

EMEKLİ MİLLETVEKİLİ MAAŞI 149 BİN TL’YE Y ÜKSELD İ

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran enflasyonunu yüzde 1,37 olarak açıkladı. Bu oranla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerine uygulanacak altı aylık enflasyon farkı yüzde 16,67 oldu. Memur ve memur emeklileri ise yüzde 15,57 zam aldı.

Bu artışlar milletvekillerinin maaşlarına da yansıdı. Temmuz itibarıyla bakan maaşları 235 bin 527 TL’ye, milletvekili maaşları ise 229 bin 676 TL’ye yükseldi. Emekli milletvekillerine ödenen aylık ise 149 bin TL olarak güncellendi.

HEM EMEKL İ HEM VEKİL OLANLAR 379 BİN TL GELİR ELDE EDECEK

Aktif olarak milletvekilliği görevini sürdüren ve aynı zamanda emekli olanlar toplamda 379 bin TL gelir elde edecek.

Cumhurbaşkanlığı aylığına yapılan 33 bin 981 TL’lik artışla birlikte Recep Tayyip Erdoğan’ın maaşı 252 bin 227 TL’ye çıktı. Emekli milletvekili maaşı da eklendiğinde Erdoğan’ın toplam aylık kazancı 411 bin 800 TL’ye ulaştı.

EMEKL İ MAAŞINA 2 KURUŞ

Açıklanan enflasyon verilerinin ardından milyonlarca emekli gözünü en düşük emekli aylığına çevirmişti. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşını kamuoyuna duyurdu.

Kulislerde en azından 120 liralık bir yuvarlamayla 17 bin TL seviyesinde bir artış beklentisi oluşmuştu. Ancak bu beklenti de yapılmadı. En düşük emekli aylığı, 16 bin 880 lira 98 kuruş olması gerekirken yalnızca 2 kuruş yuvarlanarak 16 bin 881 TL olarak açıklandı.