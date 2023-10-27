Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan enflasyon açıklaması

Yayınlanma: 27.10.2023 - 15:35

Güncelleme: 27.10.2023 - 15:35

Yılmaz, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından Divan Kuruçeşme'de düzenlenen "Birlikte Daha Güçlü Bir Gelecek Zirvesi"ne katıldı.

Cumhuriyetin 100. yıl dönümünün pazar günü şanla ve şerefle kutlayacaklarını ifade eden Yılmaz, Cumhuriyetin, 100 yıllık büyük bir birikime sahip olduğunu vurguladı.

"ENFLASYONDA 2026'DA TEK HANELİ RAKAMLARI HEDEFLİYORUZ"

Depremin yaralarını sarmak için bu yıl bütçede 762 milyar lira kaynak ayırdıklarını bildiren Yılmaz, gelecek yıl bu rakamın 1 trilyon 28 milyar liraya, ortada vadede ise 3 trilyon liranın üzerine çıkacağını iddia etti.

Marmara Bölgesi başta olmak üzere afet risklerini azaltıcı harcamaların da planlandığını ifade eden Yılmaz, afet risklerinin azaltılmasının büyük bir dönüşüm gerektirdiğini, bu konudaki çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Kararıyla Kentsel Dönüşüm Başkanlığı oluşturulduğunu anımsatan Yılmaz, Kentsel Dönüşüm Kanunu'nun da yakın zamanda Meclis'te yasalaşacağını bildirdi.

Yılmaz, fiyat istikrarı konusunda çok yönlü politikalarla hareket ettiklerini bildirerek, Merkez Bankasının güncellenmiş para politikaları ile etkin bir şekilde görevini yaparken, maliye politikalarıyla da buna destek olduklarını dile getirdi.

Yapısal reformlarla da tahkim edilmiş şekilde fiyat istikrarını ve makro ekonomik istikrarı güçlendirmeye dönük politikalarının devam edeceğini söyleyen Yılmaz, "2026'da tek haneli rakamları hedefliyoruz. Gelecek yıldan itibaren bir düşüş seyri var. Gelecek yılın ortalarından itibaren enflasyondaki yıllık düşüşleri, politikalarımızın sonuçlarını görmüş olacağız. Aylık bazda daha önceden bu etkiler görülecek. Yıllık bazda da gelecek yılın ortalarından itibaren daha net bir şekilde dezenflasyonist süreci görmüş olacağız. 2026 ile de tek haneli rakamlara ulaşmayı düşünüyoruz" dedi.

"YATIRIMDAN, IHRACATTAN KAYNAKLANAN BIR BÜYÜME OLACAK"

Yılmaz, 2020-2022 döneminde dünyanın yüzde 7 büyüdüğünü ama söz konusu üç yıl içerisinde Türkiye'nin büyümesinin yüzde 20 civarında olduğunu belirterek, bu süreçte Türkiye'de istihdamın 6 milyondan fazla arttığını, ihracatın 255 milyar dolara yükseldiğini söyledi.