Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan işsizlik açıklaması: 12 yılın ardından en düşük seviyeye inecek iddiası!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, işsizlik oranının Orta Vadeli Program kapsamında 2012 yılından bu yana en düşük seviyesine gerileyeceğini iddia etti. Yılmaz, istihdam artışının devam ettiğini ve işgücü piyasasında olumlu bir eğilim gözlendiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) eylül ayına ilişkin iş gücü verilerini değerlendirdiği sosyal medya paylaşımında, "İstihdamda artış eğilimi devam ederken, işsizlik oranının Orta Vadeli Program döneminde gerileyerek 2012 yılından bu yana en düşük seviyesine ineceğini tahmin ediyoruz" ifadesini kullandı.
TEK HANELİ SEVİYELERE KALMA İDDİASI
Yılmaz, istihdamda artış eğiliminin devam ettiğine ve işsizlik oranının dezenflasyon dönemi boyunca tek haneli seviyelere inmesinin beklendiğini iddia etti. Eylül ayında istihdamın yıllık 1,1 milyon kişi artarak 32,8 milyon kişiye ulaştığını, işgücüne katılım oranının ise yıllık 1,2 puan artarak yüzde 54,4'e çıktığını aktardı.
"REKABETİ ARTIRIP KAYITDIŞILIĞI AZALTMAYI ÖNGÖRÜYORUZ"
Yılmaz, "Ekonominin genelinde katma değeri yüksek üretimi, işgücü verimliliğini ve işletmelerin rekabet gücünü artıran dönüşümleri destekliyoruz. Ekonomide dengelenme sürecinde teknolojik dönüşümü hızlandırmayı, beşeri sermayeyi güçlendirmeyi, işgücü piyasasını etkinleştirerek kayıtdışılığı azaltmayı öngörüyoruz" dedi.
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