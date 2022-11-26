Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan asgari ücret açıklaması

26 Kasım 2022 Cumartesi, 00:40

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili ve ilişkili kurum, kuruluşların 2023 yılı bütçeleri üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı.

Ortadoğu'da son dönemde yaşanan jeopolitik dönüşümün bölge ülkelerinin yaklaşımlarına yansıdığını belirten Oktay, şunları kaydetti:

Ülkemizin bölge sathında yürüttüğü işbirliğini önceleyen tutum, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve İsrail'le ikili ilişkilerde de yeni bir döneme girilmesiyle neticelendi. Mısır'la da ilişkilerin normalleşmesine yönelik temaslarımız, iki tarafın ortak iradesi, müşterek menfaatleri ve karşılıklı saygı çerçevesinde sürmektedir. Ülkemizin, milletimizin menfaati neyi gerektiriyorsa onu yaptık ve yapıyoruz. Nasıl ki Azerbaycan'ın vatan muharebesine en güçlü katkıyı verip sonrasında yine aynı şekilde bölgede istikrar için Ermenistan ile normalleşme sürecini Azerbaycan ile birlikte destekliyorsak, masada ve sahada hangi yol milletimizden yanaysa ona yönelmeye devam edeceğiz.

"CUMHURBAŞKANIMIZ, ASLA TEK ADAM OLMAMIŞTIR"

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daima milletin hak ve menfaatlerinden yana tutum sergilediğine iddia eden Oktay, "Cumhurbaşkanımız, asla tek adam olmamıştır, olma niyeti de yoktur. Bir gerçek vardır o da Recep Tayyip Erdoğan, bugün bir dünya lideridir. Herhangi bir ülkeyle temasımızı eleştirmeden önce bir dönüp Sayın Cumhurbaşkanımızın gösterdiği irade müktesebatına bakmanız elzemdir" dedi.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Oktay, 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere asgari ücretin net 5 bin 500 lira olduğunu belirterek, 2021 yılına göre net asgari ücretin kümülatif artış oranının yaklaşık yüzde 95 olduğunu söyledi.

Oktay, konuşmasını şöyle sürdürdü: