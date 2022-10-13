Mali tablolarda ortaya çıktı: İşte Erdoğan'ın faizden elde ettiği gelir
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildiği 2018’den bu yana Saray’ın faiz geliri yüzde 24 bin 290 arttı. 2018’de hiç faiz geliri olmayan Saray 2019’da 270, 2020’de 7 bin 333, 2021’de ise 65 bin 855 TL faizden gelir elde ettiği mali tablolarda ortaya çıktı.
“Faizle mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim” diyen AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın söyleminin aksine Cumhurbaşkanlığının faiz geliri elde ettiği ortaya çıktı. Cumhurbaşkanlığını 2021 mali tablolarında Saray’ın faizden 65 bin 855 TL gelir elde ettiği görüldü. Saray'ın 2020’de faizden elde ettiği gelir ise 7 bin 333 TL idi. Böylece kurumun bir yılda faiz geliri yüzde 798 artış kaydetti. Sayıştay denetim raporları geriye dönük incelendiğinde 2019’da ise cumhurbaşkanlığının faiz geliri sadece 270 TL olduğu tablolarda yer aldı.
FAİZ GELİRİ YENİ SİSTEMLE YÜZDE 24 BİN 290 ARTTI
Referandumla 2017’de kabul edilen Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi 9 Temmuz 2018 tarihinden itibaren uygulanmaya başlandı. Cumhurbaşkanlığına ait mali tabloları incelendiğinde kurumun uzun süre faiz kaleminden gelir elde etmediği görüldü. Sayıştay denetleme raporları geriye doğru 2012’e kadar uzanıyor. Kurumun 2016’da faizden 79.81 TL gelir kaydettiği bilgisi yer alıyor. Bundan önce ise 2012’ye kadar gelir tablosunda faiz kalemi bulunmuyor. 2018’de hiç faiz geliri olmayan Saray 2019’da 270 TL faiz geliri kaydetti. 2020’de 7 bin 333 TL olan bu gelir kalemi 2021’de ise 65 bin 855 TL’ye çıktı. Faizden 2018’den bu yana ise Cumhurbaşkanlığının elde ettiği gelir yüzde 24 bin 290 çıkıyor.
ERDOĞAN’IN FAİZ SAVI YILLARDIR DEVAM EDİYOR
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın faiz konusunda medyaya yansıyan ilk büyük kavgası 2003 yılında dönemin Merkez Bankası Başkanı Süreyya Serdengeçti ile oldu. 2003 mayıs ayında 450 milyon dolarlık döviz alım ihalesi yapan Merkez Bankası'na tepki gösteren Erdoğan, "Bu sanal bir müdahaledir. Faizler 3-5 puan aşağıya alınabilirse iyi olacaktır. İş dünyasının bu konudaki ıstırabını paylaşıyoruz" demişti. Serdengeçti ise Erdoğan’a sert bir cevap olarak "Siyasi baskı ile faizler düşmez” açıklamasını yaptı.
Sergengeçti, normal görev süresinin bittiği 2006 mart ayında yerini Durmuş Yılmaz’a bıraktı. 2006 yılında başkanlık koltuğuna oturan Yılmaz da faiz konusunda sık sık Erdoğan ile ters düştü. Faiz düşürerek enflasyonu da düşeceğine inanan Erdoğan, bu teorisine katılmayan Yılmaz’a faizlerin inmesi gerektiği savını iletmişti. Yılmaz ise Erdoğan’a “Faizler bizim elimizde, indirebiliriz de çıkartabiliriz de" diye karşılık vermişti.
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