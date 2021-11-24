Cumhuriyet, dövizdeki dalgalanmanın Türk futboluna zararlarını uzmanına sordu!

24 Kasım 2021 Çarşamba, 08:44

Dövizdeki baş döndüren yükseliş, Türk ekonomisi gibi Türk futbolunu da ağır yaraladı.

Henüz kulüpler ve TFF çöküşün farkına varmazken, www.cumhuriyet.com.tr konuyu uzmanına sordu.

Yazarımız ve spor koordinatörümüz Arif Kızılyalın'ın sorularını yanıtlayan Türkiye'nin spor ekonomi dalındaki uzman ismi Tuğrul Akşar, Türk futbolunun müthiş bir kaynak sıkıntısı yaşayacağına dikkat çekti.

Katarlı yayıncı beIN Sports ile ilk başta Amerikan doları üzerinden yapılan anlaşmanın 1.5 yıl önce TL'ye çevrilmesinin de futboldaki krizi katlayacağını söyleyen Akşar, yabancı oyuncu maliyetlerinin arttığına dikkat çekti.

İşte Akşar'ın açıklamaları:

"Kurlardaki yukarı yönlü artışın kulüplere etkilerini aşağıdaki başlıklarla değerlendirebiliriz.

1) - Naklen yayın gelirlerindeki kayıplar açısından bakıldığında, 17/11/2020'de TFF, yayıncı kuruluş ile 2020-21 sezonunu 2.65 Milyar TL üzerinden, döviz üzerinden TL’ye dönmüştü. O dönem Kulüpler Birliği bu gelişmeye sessiz kalmıştı. Ancak, TFF’nin dövizden TL’ye dönmüş olmasının kulüplere faturası milyar liralara ulaştı. Bu kapsamda bugün kulüplerin kaybını hesaplarsak, o günkü dolar/TL, 7.90 kurundan 335 Milyon dolar olan bu tutar, bugünkü 12.40 dolar / TL kuru dikkate alındığında, kulüplerin kaybı 1.507.500.000 TL. oldu.

2) - Kulüplerin yabancı para birimi borçlarının önemli bir kısmı TL’ye dönüldüğü için kulüplerin kur farkından dolayı avantajları oldu. Ancak finansman maliyetleri geri gelmedi. TL’ye dönülürken hangi kurdan ve faizden bu yapılandırma açıklanmadığı için sadece varsayımsal konuşacak olursak, Süper Lig kulüplerine yüksek kurun ve finansman maliyetinin etkisi, kulüplerin mali yapılarına ekstra yükler getirdi. Bu da kulüp zararlarının artmasına neden oldu.

3) - Yabancı oyuncularla yaptıkları sözleşmeler nedeniyle çok önemli kayıpları oluştu. Bugün

Süper Lig ve diğer liglerde oynayan yabancı oyuncu sayısı 298’e ulaşıyor. Yani toplam oyuncu sayımızın yüzde 49’una karşılık geliyor. Bu oyuncularla yapılan sözleşmelerin tamamının yabancı para üzerinden yapıldığı dikkate alındığında, kulüplerin oyuncularına ödedikleri ücret ve maaş sözleşmelerinden kaynaklanan maliyetler, (TL kazanıp Avro ödedikleri için) yüzde 60’yakın artmış oldu.

4) - Kurlardaki hızlı artış ya da yaşanılan devalüasyon, kulüplerin asıl gelirlerinin TL olması nedeniyle, yurtdışından oyuncu transferlerini neredeyse olanaksız hale getirdi.

5) - Avrupa kupalarında oynayan kulüplerin gelirlerinde kısmi olumlu gelişmeden söz etsek bile, bu turnuvalarda yarışmak ciddi bütçe gerektirdiğinden, UEFA gelirlerinin toplam gelirlere etkisi sınırlı kalacaktır.

6) - Kurlardaki artış tüm kulüp maliyetlerini artıracağı için ya da bir başka ifadeyle gelirlerinin TL olması nedeniyle satın alma güçleri düşeceğinden, bu durum kulüplerin rekabetçi yapılarına olumsuz etki yapacaktır. Zamanla küçülmek zorunda kalacak olan kulüpler

maliyetli oyunculardan kurtulmaya çalışacaklardır. Kadro daralması kalite olarak kulüpleri olumsuz etkileyeceğinden, kısa ve orta vadede sportif rekabet güçleri düşecektir. Bu da bizi UEFA sıralamasında vuracaktır. UEFA ve FIFA sıralamasında düşme olasılığımız

yüksek görünüyor. UEFA’da 20.sıranın daha da gerisine düşeceğimizi tahmin ediyorum."