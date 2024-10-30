Cumhuriyet kurdu AKP satıyor

Yayınlanma: 30.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 30.10.2024 - 04:00

Savaştan çıkan yoksul Cumhuriyetin kurduğu fabrikalar 2000’lerin başında iktidara gelen AKP’nin kolay para kazanma yöntemi oldu. Türkiye’nin en önemli limanları, fabrikaları satıldı. Cumhuriyet tarihinin en büyük özelleştirmelerini yapmakla övünen iktidar, bu yıl da özelleştirmelerden 25 milyar TL gelir bekliyor. Gelecek yılki hedef ise 30 milyar TL. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın bütçe teklifinde yer verdiği hedeflerine göre özelleştirme kapsamında gerçekleşecek ihale sayısı geçen yıl 28 iken bu yıl 200 ihale planlandı ancak 100 tanesi yapıldı. Gelecek yıl ise hedef 145. 2026 ve 2027 yıllarında 150 olması öngörülüyor. Özelleştirme kapsam ve programına alınacak kuruluş kararı sayısı geçen yıl 7’ydi. Bu yıl 10’a çıktı.