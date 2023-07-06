Dacia Spring'in Türkiye'de satışa çıkacağı tarih açıklandı
Tamamen elektrikli Dacia Spring'in, Türkiye'de yollara çıkacağı tarih açıklandı.
Dacia'dan yapılan açıklamaya göre, dünya lansmanından bu yana büyük ilgi gören Dacia Spring'in Türkiye'de yollara çıkacağı tarih açıklandı.
Yeni Dacia Spring, 7 Temmuz Cuma günü açıklanacak 'iddialı' olması beklenen fiyatıyla, ulaşılabilir elektrikli deneyimini Türkiye'ye taşımaya hazırlanıyor.
Extreme donanımıyla satışa sunulacak Dacia Spring, ELECTRIC 65 motoru, lansmana özel 'Arduvaz mavi' renk seçeneği ve donanıma özel tasarım ögeleriyle 7 Temmuz'da Türkiye'de yollara çıkacak.
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