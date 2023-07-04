Ferrari SF90 XX Stradale ve Spider tanıtıldı

YERE DAHA SERT BASIYOR

SF90 XX Stradale ailesi standart modelden çok daha agresif görünüyor. Devasa ön splitter aracın aerodinamik yapısını güçlendirirken, genel anlamda da daha ciddi bir bakışa sahip olmasını sağlamış. Yeni model artık 250 km/sa hızda standart kardeşinden 45 kg daha fazla yere basma kuvveti üretiyor.

Arka kısımda ise yeni bir kanat bulunuyor. İtalyan üreticinin ifadelerine göre bu kanat, F50'den beri fabrika çıkışlı haliyle şehir içi yollarda kullanılabilen tek kanat olma özelliği taşıyor. XX ailesi, 250 km/sa hızda toplamda tam 530 kg yere basma kuvveti üretebiliyor.