Ferrari SF90 XX Stradale ve Spider tanıtıldı
Ferrari SF90 XX Stradale ve Ferrari SF90 XX Spider tanıtıldı
Ferrari'nin 799 adet SF90 XX Stradale ve 599 adet Spider üreteceği açıklandı.
Ferrari'nin geçmişte ürettiği tüm XX modelleri piste özel olarak tasarlanmıştı. Fakat yeni SF90 XX Stradale ve SF90 XX Spider ile bu durum değişiyor. tr.motor1.com'da yer alan habere göre kullanıcılar bu modelleri artık yolda da kullanabilecek.
DAHA GÜÇLÜ
SF90 Stradale, Ferrari için bir dönüm noktası olmuştu. "XX" takılı modeller bu sebeple özel bir ilgi görecek. Her iki model de çift turbolu 4.0 litrelik V8 motoru kullanmayı sürdürüyor. Bu motora önde iki, arkada bir olmak üzere üç elektromotor destek veriyor. XX takılı modellerin toplam gücü ise standart modele nazaran 30 bg güç artarak 1.030 bg güce ulaşıyor.
Motor aynı olsa da İtalyan mühendisler "XX" takılı modellerin ünitelerinde değişiklikler yapmış. Motor artık yeni pistonlara, yeni bir yanma odasına ve çıkış kanallarına sahip. Bu yeni çıkış kanalları sayesinde ikincil havalandırma sistemini de motordan söken İtalyanlar, aracın 3.5 kg zayıflamasını sağlamış.
Elektrikli motorlar ise yeni bir boost özelliğine kavuşmuş. Aracı "Qualifying" sürüş moduna aldığınızda sistem otomatik olarak viraj çıkışlarında ekstra güç üretiyor. Ferrari'nin iddialarına göre Fiorano'daki testlerde bu sistem sürelerin 0.25 saniye kadar kırpılmasını sağlamış. Batarya bu ekstra güç fonksiyonunu 30 kez kullanabilecek kapasitede.
Her iki model de 0-100 km/sa hızlanmasını sadece 2.3 saniyede tamamlayabiliyor. Bu iki kardeşin azami hızı da ortak: 320 km/sa.
YERE DAHA SERT BASIYOR
SF90 XX Stradale ailesi standart modelden çok daha agresif görünüyor. Devasa ön splitter aracın aerodinamik yapısını güçlendirirken, genel anlamda da daha ciddi bir bakışa sahip olmasını sağlamış. Yeni model artık 250 km/sa hızda standart kardeşinden 45 kg daha fazla yere basma kuvveti üretiyor.
Arka kısımda ise yeni bir kanat bulunuyor. İtalyan üreticinin ifadelerine göre bu kanat, F50'den beri fabrika çıkışlı haliyle şehir içi yollarda kullanılabilen tek kanat olma özelliği taşıyor. XX ailesi, 250 km/sa hızda toplamda tam 530 kg yere basma kuvveti üretebiliyor.
SF90 XX ailesinin üstü açılabilen versiyonu Spider daha az sayıda üretilecek. Bu modelin üstünün açılması ise tam 14 saniye sürüyor.
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