Daha az araç alıp daha fazla kredi çektik

09 Mayıs 2022 Pazartesi, 10:55

Türkiye’de düşen alım gücü yeni bir otomobil sahibi olmayı her geçen gün daha güç hale getiriyor. Bugün en ucuz otomobil için bile 300 bin lirayı gözden çıkarmak gerekiyor. Son 1 yılda ayağını yerden kesmenin maliyeti yüzde 100’ün üstünde arttı. Fakat gelirler aynı oranda artış göstermedi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre bile sıfır araç fiyatları (benzinli-dizel) son 12 aya göre yüzde 90 oranında arttı. Yeni bir otomobil almak son zamanlarda tam bir yatırım işine dönüşürken, krediler de de artış görülmeye başladı.



TAŞIT KREDİLERİ HACMİ İKİ KATINA ÇIKTI

Karar'dan Ali Yıldırım'ın haberine göre 2020’de yaklaşık 7 milyar lira olan taşıt kredileri hacmi bugün yaklaşık 14.5 milyar TL düzeyinde. BDDK’nın Aylık Bankacılık Sektörü Verileri’ne göre, Ocak 2021’de 12.6 milyar TL olan taşıt kredileri, şubatta aynı seviyede seyrederken, Mart 2022’de 14.5 milyar TL’yi aştı. Mart 2021’de ise bu hacim 13.5 milyar TL idi. Kredilerdeki yıllık artışın yüzde 7 seviyesinde olduğu görüldü. Hacimlerdeki bu artışa rağmen pazar daralmaya devam etti.

ARAÇ PAZARINDA DÜŞÜŞ

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, 2022 yılı Mart ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2021 yılı Mart ayına göre yüzde 33,4 azalarak 64 bin 267 adet oldu. Otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2022 yılı Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,5 oranında azalarak 212 bin 85 adet olarak gerçekleşti.



Takipte olan taşıt kredilerinde de gerileme kaydedildi. Ocak ayında 150 milyon TL olan takipteki taşıt kredileri şubat ayında 151 milyon TL’ye çıksa da Mart 2022’de 138 milyon TL’ye düştü. Geçen yılın mart ayında da 146 milyon liralık taşıt kredisi takibe düşmüştü.



TİCARİ TAŞIT KREDİLERİNDE ARTIŞ DURMUYOR

Ticari taşıt kredilerinde hacim daha yüksek. Ocak 2022’de 55 milyar TL’ye yakın olan ticari taşıt kredilerinde ilk çeyrekte artış durmadı. Şubatta 58.3 milyar TL’ye ulaşan hacim Mart 2022’de 65.2 milyar TL’ye çıktı. Geçen yılın mart dönemine göre ise artış yüzde 90’ın üzerinde. 34.2 milyar TL olan ticari taşıt kredisi hacmi rekor seviyeyi de çoktan geçmiş oldu. Öte yandan ticari taşıt kredileri de takibe düştü. Bu yılın başında 760 milyon lira olan takipteki kredi hacmi, şubatta 719 milyon dolara inse de Mart 2022’de 1 milyon lira daha arttı. Fakat geçen yıla göre, yüzde 9,5’lik bir gerileme BDDK verilerine göre kaydedildi.

