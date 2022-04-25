Son Dakika... Merkez Bankası'ndan 'faiz' kararı: Artırıma gidiyor

25 Nisan 2022 Pazartesi, 14:11

TCMB haftasonu yayımladığı açıklamada ve Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre bireyselde yabancı para (YP) mevduatta TL'ye dönüşümü düşük bankalara 500 baz puana ulaşan ilave yabancı para zorunlu karşılık getirirken finansman şirketlerinin sıfır olan zorunlu karşılık oranlarını bankacılık sektörü ile eşitledi.

TCMB değişiklik için, "fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda finansal istikrarın desteklenmesi ve liralaşmanın teşvik edilmesi kapsamında makroihtiyati politika setini güçlendirerek zorunlu karşılık düzenlemesinde değişikliğe gitmiştir" dedi.

İş Yatırım'ın notunda TCMB kararının TL cinsi ticari kredilerde faiz oranını artırmasının ve ticari kredi büyümesini de sınırlamasının beklendiği belirtildi. TCMB verilerine göre ortalama ticarti kredi faizi 15 Nisan itibarıyla yüzde 20.4 seviyesinde.

Notta uygulamanın bankacılık sektörü için olumsuz olduğu belirtilerek, "Özellikle 2021 yılsonundan günümüze ticari kredi büyüme oranı yüksek olan özel bankalar bu adımdan daha çok etkileniyor... Kamusal yükleri artacak olan bankaların, bu ek maliyetleri müşterilerine yansıtacağını düşünmekteyiz" denildi.

Kararın ardından düşüşle açılması beklenen bankacılık endeksi ise beklentilerin aksine yükseldi. Bankacılık endeksi saat 10:48'de yüzde 3'e yakın yükselişle 2,168.27 puandan hareket ediyor.

Tera Yatırım Başekonomisti Enever Erkan da, uygulama sonrası yüzde 20-21 oranında olan ticari kredi faizlerinin yüzde 24 civarlarına çıkabileceğini belirterek şunları söyledi:

"Firmalar daha pahalı oranlardan elde ettikleri bu işletme sermayesi kaynaklarını satılan mal ve hizmetlerin fiyatına da yansıtacağından dolayı enflasyon etkisi olabilir. Bu da aslında makroihtiyati tedbirler altında ZK’lar nezdindeki veya diğer regülasyon kaynaklı etmenlerin enflasyonla mücadelede sonuca muhtemelen ulaştıracak bir etki yaratmaktan uzak olacağını ortaya koymaktadır"

ZK'LAR VARLIK TARAFINA UYGULANMAYA BAŞLANDI

TCMB bilançoların yükümlülük tarafına uygulanmakta olan zorunlu karşılıklar, yapılan düzenleme ile "makro ihtiyati politika setini güçlendirmek amacıyla" bilançoların varlık tarafına da uygulamaya başlandı.

Bu kapsamda, bankalar ile finansman şirketlerinin TL cinsinden ticari nitelikteki nakdi kredileri zorunlu karşılığa tabi tutuldu.

İstinalar ise KOBİ tanımına giren işletmelere kullandırılan krediler, esnaf kredileri, ihracat ve yatırım kredileri, tarımsal krediler Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'ndaki bazı kurum ve kuruluşlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) ve bunların iştiraklerine kullandırılan krediler, kurumsal kredi kartları ve mali kuruluşlara kullandırılan krediler sıralandı.



