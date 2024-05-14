‘Daha makul fiyatlama enflasyon aşıldığında’
Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Taha Çakmak, artan poliçe primleri (fiyatları) konusunda enflasyon ve maliyetlere atıf yaptı.
Şirketinin ilk üç aylık faaliyet sonuçlarını bir basın toplantısıyla açıklayan Çakmak, sorular üzerine fiyatlar konusunda şu yorumu yaptı:
“Enflasyon ortamı aşıldığında daha makul fiyatlama gelecek. Sektör de bunu bekliyor.”
Ayrıca maliyetleri düşürmek için önlemler almaya da devam ettiklerini belirten Çakmak, bu açıdan son dönem kasko fiyatlarındaki düşüşe dikkat çekti.
Şirket olarak sürdürülebilir büyümeye devam etmek istediklerini kaydeden Taha Çakmak, öncelikle iç piyasada daha da güçleneceklerini, yurtdışında büyümeye yönelik hedeflerinin de gündemde olduğunu belirtti.
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