Daha yüksek emekli promosyonu almak için ne yapılmalı? SGK uzmanı açıkladı!

Emekliler, maaşlarını taşıyarak alabilecekleri en yüksek banka promosyonunu araştırıyor. Emekli maaşını belirli bir süre aynı bankadan alma taahhüdü karşılığında verilen nakit teşvik ödemeleri, milyonlarca yurttaşın gündeminde yer alıyor.

“Yüksek emekli promosyonu” aramalarının arttığı bu dönemde, SGK uzmanı İsa Karakaş merak edilen soruları yanıtladı. Karakaş, emeklilerin daha yüksek promosyon alabilmesi için izlenmesi gereken adımları tek tek anlattı.

PROMOSYON SİSTEMİ NASIL BAŞLADI?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasında yaklaşık sekiz yıl önce imzalanan protokol ile emekliler banka promosyonlarından yararlanma hakkı kazandı. Buna göre emekli maaşını bir bankaya taşıyan yurttaşlar, talep etmeleri halinde promosyon ödemesi alabiliyor.

DÜŞÜK MAAŞ, PROMOSYON ARAYIŞINI ARTIRDI

Emekli maaşlarının mevcut seviyesi, banka promosyonlarını emekliler için önemli bir gelir kalemi haline getirdi. Bu nedenle milyonlarca emekli, daha yüksek promosyon veren bankaları yakından takip ediyor. Bankalar arasındaki rekabetin artmasıyla birlikte, çeşitli kampanyalar ve ek avantajlar da devreye giriyor.

SGK UZMANINDAN ZAMANLAMA UYARISI

SGK uzmanı İsa Karakaş, yüksek emekli promosyonu almak isteyenlerin doğru zamanı beklemesi gerektiğine dikkat çekti. Emeklilerin promosyon konusunda kafasında birçok soru olduğunu belirten Karakaş, bu soruların yanıtlarını paylaştı.

EN YÜKSEK BANKA PROMOSYONU HANGİ TARİHTE ALINIR?

Emekli maaşlarına yılda iki kez zam yapıldığını hatırlatan İsa Karakaş, banka promosyonlarının da bu dönemlerde güncellendiğini vurguladı. Karakaş’a göre, promosyon tutarlarının arttığı bu süreçleri beklemek emekliler açısından daha avantajlı olabiliyor.

Karakaş ayrıca, emeklilerin yalnızca nakit promosyon tutarına odaklanmaması gerektiğini belirtti. Bankaların sunduğu uygun kredi olanakları, para puanlar, bonuslar ve ek kampanyaların da karar aşamasında dikkate alınması gerektiğini ifade etti.

2026 İÇİN “ACELE ETMEYİN” UYARISI

Ocak 2026’da emekli maaşlarına yeni bir zam yapılmasının beklendiğini hatırlatan İsa Karakaş, bankaların bu dönemde yeniden promosyon yarışına girebileceğini söyledi. Bu nedenle emeklilere şu uyarıda bulundu:

Acele etmeyin.

Uzmanlara göre, maaş artışlarının ardından bankaların daha cazip promosyon teklifleri sunması güçlü bir ihtimal olarak görülüyor.