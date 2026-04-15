Darphane 2026 verilerini paylaştı: İlk çeyrekte ne kadar altın basıldı?

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından üretilen cumhuriyet altınlarına ilişkin 2026 yılının ilk çeyrek verileri açıklandı. 1951 tarihli TBMM kararı çerçevesinde üretilen altınlar, 24 ayar külçe altından işlenerek farklı ebat ve türlerde piyasaya sunuluyor.

CUMHURİYET ALTINI NASIL ÜRETİLİYOR?

Darphane tarafından üretilen cumhuriyet altınları, dökümden kalite kontrol sürecine kadar birçok aşamadan geçirilerek 22 ayar standartlarda hazırlanıyor. Üretim sürecinde sikke ve ziynet olmak üzere iki ana grup bulunuyor.

Meskük altınlar Atatürk kabartması nedeniyle “Ata lira” olarak anılırken, ziynet altınlar daha çok takı amacıyla tercih ediliyor.

İLK ÇEYREKTE MİLYONLARCA ALTIN BASILDI

2026 yılının ilk çeyreğinde toplamda milyonlarca adet farklı türde altın üretildi. Bu üretimde ziynet cumhuriyet altınları en büyük payı oluşturdu.

Üretilen altınların dağılımı şöyle gerçekleşti:

Ziynet cumhuriyet altını: 4 milyon 94 bin 690 adet

4 milyon 94 bin 690 adet Sikke cumhuriyet altını: 1 milyon 35 bin 860 adet

1 milyon 35 bin 860 adet Reşad sikke altını: 8 bin 58 adet

Toplam üretimde tonlarca altın kullanıldı.

ZİYNET ALTINLARDA ÇEYREK ÖNE ÇIKTI

Ziynet cumhuriyet altınları arasında en fazla üretilen tür çeyrek altın oldu. İlk çeyrekte milyonlarca çeyrek altın piyasaya sürüldü.

Diğer ziynet altın üretimi ise şöyle gerçekleşti:

Yarım altın: 468 bin 175 adet

468 bin 175 adet Tam altın: 648 bin 261 adet

648 bin 261 adet İkibuçukluk altın: 25 bin 606 adet

25 bin 606 adet Beşlik altın: 248 adet

Bu grupta çeyrek altın en yüksek üretim kalemi olarak öne çıktı.

SİKKE ALTINLARDA TAM ALTIN İLK SIRADA

Sikke cumhuriyet altınları kategorisinde en fazla üretim birlik (tam) altınlarda gerçekleşti. Çeyrek, yarım ve diğer türler de üretimde yer aldı.

Sikke altın üretimi şu şekilde kaydedildi:

Çeyrek altın: 63 bin 70 adet

63 bin 70 adet Yarım altın: 10 bin 132 adet

10 bin 132 adet Birlik (tam) altın: 958 bin 368 adet

958 bin 368 adet İkibuçukluk altın: 420 adet

420 adet Beşlik altın: 3 bin 870 adet

REŞAD ALTIN ÜRETİMİ

Reşad altın kategorisinde de farklı türlerde üretim yapıldı: