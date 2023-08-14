DASK şartları değişiyor: Tarih belli oldu... Teminat bedeli iki katına çıkacak

Yayınlanma: 14.08.2023 - 12:20

Güncelleme: 14.08.2023 - 12:20

6 Şubat depremlerinden sonra bölgedeki konutların yarıya yakını zorunlu deprem sigortası kapsamında olduğu için konut hasarlarının çoğunu Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) ödedi.

Son verilere göre DASK, deprem bölgesinde hasarlı 577 binden fazla konut için toplam 30 milyar liranın üzerinde hasar ödemesi yaptı.

Deprem, hem DASK tarafında hem de zorunlu deprem sigortasının üzeri için yaptırılan konut paket poliçelerindeki bazı sorunları ve eksiklikleri de ortaya çıkardı. Bu sorunlar nedeniyle de deprem sonrası yurttaşlar ile sigortacılar arasında uyuşmazlıklar yaşandı, halen de yaşanmaya devam ediyor.

1 AĞUSTOS’TA UYGULAMAYA GİRDİ



Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), eksikliklerin giderilmesi için geçen haftalarda ilk adımı attı ve DASK dışındaki konut ve işyerlerine yönelik deprem sigortasının şartlarını baştan sona değiştirdi. Yeni düzenleme de 1 Ağustos’ta uygulamaya girdi.

Hürriyet’ten Noyan Doğan’ın aktardığına göre DASK’ta da değişiklikler yapılacak. Çalışmalarını tamamlayan SEDDK, önümüzdeki günlerde DASK’taki değişiklikleri kamuoyuna duyurulacak. Bunun, 2024’ün başında uygulamaya girmesi bekleniyor.

Beklenen değişikliklerse şöyle: