DASK'ın hasar ödemesi 4.5 milyar TL'yi aştı

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bugüne kadar 4 milyar 520 milyon TL hasar ödemesi gerçekleştirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 12:07
DASK'ın hasar ödemesi 4.5 milyar TL'yi aştı
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Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nda (DASK) yapılan açıklamada, kurumun, sigortalıların yaralarını sarma süreçlerine destek olmak için tüm gücüyle çalışmaya ve ödemelerini hızla gerçekleştirmeye devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, "Bugün itibarıyla tarafımıza ulaşan hasar ihbar sayısı 392 bin 45 ve ödenen tazminat tutarı ise 4 milyar 520 milyon 467 bin 25 TL'ye ulaştı. Tarafımıza gelen toplam 392 bin 45 adet ihbarın yaklaşık yüzde 80'ini oluşturan hafif hasarlı ihbar dosyalarının ödemelerini hızla gerçekleştirebilmek amacıyla 13 Mart tarihi itibarıyla başlattığımız uyulama ile sigortalılarımızın başvurularını web sitemiz ve e-Devlet üzerinden almaya başladık. Bu uygulamayla, 'hafif hasarlı' konutlara sahip sigortalıların ödemelerini 72 saatte gerçekleştiriyoruz" ifadeleri yer aldı.


DASK hasar hafif hasarlı ödeme

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