DB'den Türkiye'ye 18 milyar dolar kredi... Prof. Dr. Hakan Kara'dan dikkat çeken yorum

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından duyurulan DB'nin 18 milyar dolarlık ek finansmanına dairbir bir değerlendirme de Prof. Dr. Hakan Kara'dan geldi. Kara, "Ekonominin gidişatını değiştirmese de birçok açıdan pozitif bir gelişmedir" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.04.2024 - 11:29
DB'den Türkiye'ye 18 milyar dolar kredi... Prof. Dr. Hakan Kara'dan dikkat çeken yorum
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası (DB) ile  2024-2028 mali yıllarını kapsayan işbirliği sürecine ilişkin bilgi vermiş; bu kapsamda Dünya Bankası'nın (DB) ilk üç yıl içinde Türkiye'ye ilave 18 milyar dolarlık finansman sağlayacağı programın yürürlüğe girdiğini duyurmuştu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski Başekonomisti Hakan Kara, X hesabından paylaştığı mesajda bu kredi anlaşmasına ilişkin görüşlerini aktararak, “Dünya Bankası ile yapılan kredi anlaşması ekonominin gidişatını değiştirmese de birçok açıdan pozitif bir gelişmedir” değerlendirmesinde bulundu.

 Prof. Dr. Kara, Dünya Bankası kredisini olumlu görmesinin gerekçelerini ise dört maddeyle anlattı: 

1) Uzun vadeli ve uygun koşullu bir finansman olması

2) Bir süredir sırtını Körfez ve Doğu sermayesine dayamış ekonomi yönetiminin Batı’ya yönelme mesajını güçlendirmesi

3) Dünya Bankası’nın ülkenin potansiyeline olan güvenini göstermesi

4) Deprem ve yeşil ekonomi gibi ciddi dış finansman ihtiyacı yaratan dönüşümlerin yükünü azaltması.

Hakan Kara, “Batı’ya yönelme” yorumunun yanlış yere çekilmesine yönelik ise şunları yazdı:

Kastettiğim bazı Körfez ülkeleri yapılan kişisel ilişkilere dayalı anlaşmalardan ziyade şeffaf ve çerçevesi belli finansman kaynaklarına yönelmek.


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