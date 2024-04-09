Emeklilere neden zam yapılmadı? Şimşek açıkladı!

Yayınlanma: 09.04.2024 - 12:10

Güncelleme: 09.04.2024 - 12:10

Seçim sonrası gözlerin çevrildiği ekonomide kemer sıkma politikasına gidilmesi bekleniyor.

İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek seçim sonrası ekonomide yeni çerçeveyi AKP kurmayları ve bakanlarla yaptığı toplantıda anlattı.

Habere göre Şimşek’in “Kamu kurumlarına bir kuruş bütçe dışı ödenek verilmeyecek. Her kurum ve bakanlıklar ile belediyeler bütçelerinde öngörülen sınırların dışına çıkamayacak. Kimse ek ödenek için bana gelmesin” sözlerini aktardığı belirtildi.

Şimşek’in emekliler için neden yeni bir adım atılmadığı konusuyla ilgili ise "Bunu yapmak için Türkiye’nin yurt dışından yüzde 50’den fazla bir faizle borçlanması gerekecekti. Böyle yaparsak, gelecek nesilleri de ipotek altına alacaktık. Buna izin veremezdik" şeklinde konuştuğu aktarıldı.