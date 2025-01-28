DeepSeek'in AI modeli şok etkisi yarattı: Teknoloji devlerinde 1 trilyon dolar kayıp!

Yayınlanma: 28.01.2025 - 16:50

Güncelleme: 28.01.2025 - 16:50

Çinli yapay zeka girişimi DeepSeek, teknoloji dünyasında büyük bir etki yarattı. AI çip üreticisi Nvidia'nın piyasa değeri yaklaşık yüzde 20 düşerken, Amerika'nın bulut bilişim devleri Alphabet, Amazon ve Microsoft'un hisse senedi fiyatlarında da kayıplar arttı. Amerikan teknoloji şirketleri toplamda 1 trilyon dolar değer kaybetti.

TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNDE DEV KAYIP

DeepSeek'in devrimsel yapay zeka modeli R1, küresel teknoloji hisselerinde şok etkisi yarattı. Nvidia, Alphabet, Amazon ve Microsoft gibi devler, toplamda 1 trilyon dolarlık piyasa kaybı yaşadı.

DEEPSEEK'İN BAŞARISI DİKKAT ÇEKİYOR

Daha az bilgisayar gücü ve maliyetle, Batı’daki gelişmiş modellere yakın performans sunan bir dil modeli geliştiren DeepSeek'in chatbot uygulaması, iPhone'da en çok indirilen uygulama oldu.

AMERİKAN TEKNOLOJİ DEVLERİNİN TEPKİSİ

Geçen yıl veri merkezlerine yapılan harcamalar 180 milyar doları bulmuştu. Microsoft ve Meta gibi şirketlerin 2025 için milyarlarca dolarlık ek harcama planları bulunuyordu. Ancak, DeepSeek'in düşük maliyetli yaklaşımı, bu yatırımların verimliliğini sorgulattı.

BELİRSİZLİKLER DERİNLEŞİYOR

The Economist'in haberine göre, eğitim maliyetlerinin düşmesine rağmen yeni modeller daha fazla işlem gücü gerektiriyor. Bu durum, uzun vadede maliyetlerin nasıl şekilleneceği konusunda belirsizlikler yaratıyor.

DeepSeek'in başarısı, ABD'nin Çin'e yönelik çip ihracat sınırlamalarının etkisiz olduğunu gözler önüne seriyor. Daha sıkı ihracat kısıtlamalarının gelmesi bekleniyor.

AI'nin geniş çapta uygulanmasındaki zorluklar devam ederse, teknolojiye olan talep azalabilir.

Piyasada çöküş tedirginliği Daha ucuz AI modelleri, teknoloji kullanımını artırabilir. Ancak, mevcut girişimlerin ayakta kalması zorlaşabilir ve talep düşüşü, piyasalardaki bu kayıpların bir çöküşe dönüşmesine yol açabilir.