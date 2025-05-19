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Defalarca revize edilmişti: Gözler Merkez Bankası enflasyon raporunda!

Defalarca revize edilmişti: Gözler Merkez Bankası enflasyon raporunda!

19.05.2025 15:51:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Defalarca revize edilmişti: Gözler Merkez Bankası enflasyon raporunda!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yeni enflasyon raporunu perşembe günü açıklayacak. Daha önce defalarca revize edilen tahminlerin ardından, bu kez yıl sonu beklentisinin ne olacağı merakla bekleniyor. Toplantıda hem küresel gelişmeler hem de iç piyasa dinamikleri ele alınacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Enflasyon Raporu 2025-II'nin tanıtımı kapsamında perşembe günü saat 10.30'da İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenecek bilgilendirme toplantısında konuşacak.

Karahan, toplantıda TCMB’nin yıl sonu ve önümüzdeki iki yıla ilişkin enflasyon tahminlerini paylaşacak. Sunumda, küresel ekonomik gelişmelerin yanı sıra yurt içindeki enflasyon görünümüne de değinilecek.

İLK RAPORDA YIL SONU BEKLENTİSİ YÜZDE 24’TÜ

Yılın ilk enflasyon raporunda 2025 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 24 olarak açıklanmış, 2026 yılı için bu oran yüzde 12 seviyesinde sabit kalmıştı. Hedeflenen enflasyonun 2027 yılı sonunda yüzde 8’e gerilemesi öngörülmüştü.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ SIK SIK GÜNCELLENDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 17 Eylül 2024’te katıldığı bir programda, "2025'in sonunda enflasyonu yüzde 20'nin altına indirebileceğimize samimi şekilde inanıyorum" demişti. Ancak kasım ayında yüzde 21 olarak belirlenen tahmin, kısa sürede yeniden revize edildi. Ocak ayında Şimşek’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu oran yüzde 27,1'e yükseldi. TCMB de 7 Şubat’ta düzenlediği toplantıda 2025 yılı sonu enflasyon beklentisini yüzde 24 olarak güncelledi.

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