DEİK, 75 milyon liraya aldığı yeni ofise taşınacak

12 Nisan 2022 Salı, 10:38

Türkiye’nin yabancı ülkeler ve uluslararası topluluklarla olan ekonomik, ticari, sınai ve mali ilişkilerini izleyerek bu ilişkilere yardımcı olmak amacıyla kurulan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), İstanbul Seyrantepe’de bulunan gökdelenlerden ofis satın aldı. Kuruma yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre DEİK 75 milyon lira bedeli öz kaynaklarından sağladı. Türkiye’nin en yüksek, Avrupa’nın ise sekizinci en yüksek binası olan Skyland’de DEİK tarafından iki kat alındı. İki katın toplam büyüklüğü ise 3 bin 500 metrekarenin üzerinde bir alana sahip. Şu an İstanbul’un Şişli ilçesinde plazaların yer aldığı Büyükdere Caddesi üzerindeki River Plaza’da kiracı olan kurum yakın zamanda yeni satın aldığı binaya taşınacak. Yönetim kurulu başkanı Nail Olpak olan kurumun yönetim kurulunda ise Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle gibi isimler yer alıyor. DEİK Başkanı Nail Olpak, Cumhuriyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada bina ile ilgili şu bilgileri verdi:

"DEİK yeni genel merkezimiz 2 kattan oluşacak. Toplamda 3522 metrekare büyüklüğünde. DEİK olarak, yılda 1500'ün üzerinde ticari diplomasi faaliyeti düzenliyor ve bu toplantıları farklı mekanlarda gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla önemli bir gider kalemimiz. Yeni merkezimizdeki toplantı odalarıyla yıllık faaliyetlerin yüzde 80'ini kendi merkezimizde yapacağız. Böylece maliyetlerimizde tasarruf sağlayacağız. Mevcut ofisimizdeki kira bedeli önemli bir maliyet oluşturuyordu. Ofisimizi 75 milyon TL'ye satın aldık. Bu yatırımın bize geri dönüşü 10 yıldan daha kısa olacak. Yeni merkezimizde devlet liderlerini, bakanları, büyükelçileri daha nitelikli şekilde ağırlayabileceğiz."

BAŞKAN ÜYELERDEN BİNA İÇİN 12 BİN 500 LİRA İSTEMİŞTİ

DEİK'ten Başkan Nail Olpak, eylül ayında üyelerden yeni bina için bir defaya mahsus ek olarak 12 bin 500 lira talep etti. Opak’ın imzası ile üyelerden mali destek istendi:

“Değerli üyelerimiz/ iş konseyi başkanlarımız, hepimizin bildiği gibi; DEİK ailesi olarak gücümüzü, Yönetim Kurulumuzdan, Kurucu Kuruluşlarımızdan, İş Konseylerimizden ve siz değerli üyelerimizden alıyoruz. Çünkü bu kurumu güçlü kılan, dayandığı birlik ve beraberliktir. DEİK Yönetim Kurulu olarak aldığımız karar doğrultusunda; üyelerimizden Skyland İstanbul'da satın aldığımız yeni merkezimize taşınma sürecimiz için, eylül ayı içerisinde bir defaya mahsus, ek olarak bir yıllık DEİK aidat tutarı kadar (12 bin 500 TL)/üyelerimizden istediğimiz bir yıllık DEİK aidatına ek olarak, iş konseylerimizin başkanları ve yürütme kurulu üyeleri olarak önemli oranda kıymetli desteklerinizi bekliyoruz.”

RANT KONUSU İLE GÜNDEME GELMİŞTİ

TOKİ’nin iştiraki Emlak Konut GYO’nun sahip olduğu Seyrantepe arazisini Skyland’i inşa eden Eroğlu Holding satın almadan önce imar değişikliği yapıldı. Eroğlu Grubu 46 bin metrekarelik araziyi satın almadan önce emsal 2’den 3’e çıkartıldı. İmar planına eklenen “Eğimden dolayı ortaya çıkan bodrum katlar iskan edilebilir. İskan edilen bodrum katlar emsale dahil değildir” notuyla fazladan inşaat yapılması sağlandı. 54 metre kot farkının bulunduğu arazide en yüksek nokta ile en alçak noktanın aritmelik ortalamasının alınması gerekiyordu. Ancak arazinin en yüksek noktası olan E6 otoyolu hizasından kot alınarak proje yapılmasına göz yumuldu.

2010 yılında Eroğlu Gayrimenkul yeni adı NEF Stadyumu olan Galatasaray’ın sahibi olduğu spor kompleksine komşu olan araziyi satın aldıktan sonra 20 kat otel, 46 kat ofis, 44 kat rezidanstan oluşan 3 bloklu Skyland İstanbul projesini hazırladı. Yapılan imar değişiklikleri sayesinde Eroğlu, hakkı olan 138 bin metrekare inşaat yerine 666 bin 555 metrekare inşaat yapmaya hak kazandı.