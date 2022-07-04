Demir cevheri fiyat tahminini Goldman Sachs düşürdü

3. haftada da düşüşünü sürdüren demir cevheri için Goldman Sachs , fiyat tahminini aşağı yönlü revize etti.

Reuters
04 Temmuz 2022 Pazartesi, 10:56
Demir cevheri fiyat tahminini Goldman Sachs düşürdü
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Dalian'da en yoğun işlem gören kontrat olan Eylül teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı yüzde 6.3 düşüşle ton başına 716 yuana (106.98 dolar) gerilerken üst üste üçüncü işlem gününde de gerileyerek 23 Haziran'dan beri en düşük seviyesini gördü.

Singapur borsasında en yoğun işlem gören kontrat olan Ağustos teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı yüzde 5 düşüşle ton başına 108.85 dolara inerek 23 Haziran'dan beri en düşük seviyesini gördü.

Çin'de çelik fabrikaları koronavirüs yasakları ve kötü hava koşullarından dolayı talebin zayıflaması ve stoklarda artış yaşanması nedeniyle birçok hatta üretime ara verdi.

Shanghai vadeli işlemler borsasında nervürlü çelik fiyatları yüzde 3.1, sıcak haddelenmiş çelik (HRC) rulo fiyatları yüzde 3.4 ve paslanmaz çelik fiyatları ise yüzde 0.9 düştü.

Dalian'da kok kömürü yüzde 4.3, kok ise yüzde 3.6 geriledi.

Goldman Sachs e-mail yoluyla yaptığı açıklamada piyasadaki arz fazlası ve Çin ekonomisinin karantinalar sonrası açılmaya başlamasıyla 3 aylık fiyat tahmininin 90 dolar olduğunu açıkladı.


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